Ausnahme an bestimmten Tagen: Ab Mittwoch kostet der Kölner Dom Eintritt

Köln - Ab Mittwoch ist es so weit: Erstmals kostet der Kölner Dom Eintritt. 12 Euro werden fällig, wenn man den Innenraum des Kölner Wahrzeichens besichtigen möchte - zumindest an den meisten Tagen und für die meisten Leute, denn es gibt auch Ausnahmen, wie das Domkapitel mitteilt. Welche Regelungen gelten ab Juli genau?

Ab Mittwoch kostet der Besuch des Kölner Doms Eintritt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Grundsätzlich liegt der Eintrittspreis für den Dom ab dem 1. Juli bei 12 Euro. Es gibt allerdings auch einige Ausnahmen.

So soll das Weltkulturerbe mit über 600 Jahren Bauzeit jährlich an bestimmten Tagen kostenfrei für alle sein: vom 6. Januar (Fest der Heiligen Drei Könige) bis zum darauffolgenden Sonntag, am 1. Mai (Tag der Arbeit) und am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) sowie zur Dreikönigswallfahrt Ende September.

Ausgenommen von den neuen Ticketpreisen sind Kinder bis 13 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderung. Zudem soll der Dom für Gottesdienstbesucher, Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins über den Nordeingang demnach kostenfrei bleiben, während am Westeingang Eintritt kassiert wird.

"Der kostenfrei zugängliche Gebetsbereich ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Besuchskonzeptes. Der Kölner Dom bleibt auch künftig ein Gotteshaus, das Menschen für ihr Gebet und zur persönlichen Einkehr offensteht", betont Markus Frädrich (27) vom zuständigen Domkapitel.

Doch wie werden zum Beispiel touristische Besucher und Kölner, die beten wollen, unterschieden?