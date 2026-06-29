Ausnahme an bestimmten Tagen: Ab Mittwoch kostet der Kölner Dom Eintritt
Von Marco Rauch und Florian Fischer
Köln - Ab Mittwoch ist es so weit: Erstmals kostet der Kölner Dom Eintritt. 12 Euro werden fällig, wenn man den Innenraum des Kölner Wahrzeichens besichtigen möchte - zumindest an den meisten Tagen und für die meisten Leute, denn es gibt auch Ausnahmen, wie das Domkapitel mitteilt. Welche Regelungen gelten ab Juli genau?
Grundsätzlich liegt der Eintrittspreis für den Dom ab dem 1. Juli bei 12 Euro. Es gibt allerdings auch einige Ausnahmen.
So soll das Weltkulturerbe mit über 600 Jahren Bauzeit jährlich an bestimmten Tagen kostenfrei für alle sein: vom 6. Januar (Fest der Heiligen Drei Könige) bis zum darauffolgenden Sonntag, am 1. Mai (Tag der Arbeit) und am 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) sowie zur Dreikönigswallfahrt Ende September.
Ausgenommen von den neuen Ticketpreisen sind Kinder bis 13 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderung. Zudem soll der Dom für Gottesdienstbesucher, Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins über den Nordeingang demnach kostenfrei bleiben, während am Westeingang Eintritt kassiert wird.
"Der kostenfrei zugängliche Gebetsbereich ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Besuchskonzeptes. Der Kölner Dom bleibt auch künftig ein Gotteshaus, das Menschen für ihr Gebet und zur persönlichen Einkehr offensteht", betont Markus Frädrich (27) vom zuständigen Domkapitel.
Doch wie werden zum Beispiel touristische Besucher und Kölner, die beten wollen, unterschieden?
Erwarten die Verantwortlichen einen chaotischen Start?
"Unsere Aufsichtskräfte werden am Nordportal keine "Gesinnungsprüfung" vornehmen: Jeder ist willkommen. Zugleich werden wir darauf achten, dass sich Besucherinnen und Besucher in diesem Bereich so respektvoll verhalten, wie es die Würde eines Gebets- und der Andachtsortes gebietet."
Ob es nicht ausgenutzt werden kann, dass es keine Prüfung gibt? "Ja, die Gefahr besteht", sagte Dompropst Guido Assmann (62). Ihm zufolge machen Touristen etwa 99 Prozent der Dom-Besucher aus.
Ermäßigungen (halber Preis) gelten für Schüler und deren Begleitpersonen, Studierende, Auszubildende sowie Menschen mit Sozialpässen in Nordrhein-Westfalen. Die Tickets können online sowie an einem Ticketschalter am Roncalliplatz 2 erworben werden.
"Von Chaos gehen wir nicht aus, aber von einer Phase der Neuorientierung", so Frädrich. "Wir gehen davon aus, dass sich die neuen Abläufe zunächst einspielen müssen - sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für die Besucherinnen und Besucher. Wie bei jeder größeren Umstellung werden wir nach dem Start Erfahrungen sammeln und einzelne Abläufe gegebenenfalls nachjustieren."
Man bereite sich bereits seit einigen Monaten auf diesen "großen organisatorischen Schritt" vor, seit dem 15.6. gebe es ein Online-Ticketportal, das bereits genutzt werde. Zudem werden Mitarbeitende geschult und die Besucherführung angepasst.
Titelfoto: Benjamin Westhoff/dpa