Kuriose Kunstaktion: Darum feiern Hunderte Barbies eine Orgie im Kinderzimmer

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Barbies und Actionfiguren feiern eine Orgie, dazwischen menschliche Nacktmodelle - so will Künstler Dennis Josef Meseg auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen.

Von Christoph Driessen

Köln - Hunderte Barbiepuppen und Actionfiguren feiern eine Orgie, dazwischen stehen menschliche Nacktmodelle - mit dieser Installation will der Künstler Dennis Josef Meseg (47) gesellschaftliche Fehlentwicklungen offenlegen.

So hat man Barbies und Actionfiguren wohl noch nie "spielen" sehen.
So hat man Barbies und Actionfiguren wohl noch nie "spielen" sehen.  © Federico Gambarini/dpa

"Mir wurde in meiner Kindheit von den Medien, man denke an Walt Disney, eine Liebe versprochen, die romantisch ist, die ewig hält - das hat in mir Erwartungen erzeugt, die im wahren Leben nicht zu erfüllen sind", sagte Meseg bei der Ausstellungspremiere auf der Messe Discovery Art Fair in Köln

Die Barbiepuppen für seine Installation "Kinderland ist abgebrannt" hat Meseg auf Flohmärkten gekauft oder geschenkt bekommen.

Ihm gehe es dabei auch um Konsumkritik - "dass ich als Kind von der Werbung, von Marketingfachleuten hinters Licht geführt wurde".

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Er habe Bedürfnisse entwickelt, die sich im Nachhinein als völlig unsinnig erwiesen hätten. "Ich wurde mit Plastikmüll zugeworfen. Da wird dann schon die Gier geweckt, immer mehr zu besitzen. Da wird eine Leere mit Konsum gestopft."

Auch menschliche Aktmodelle sind Teil der Ausstellung.
Auch menschliche Aktmodelle sind Teil der Ausstellung.  © Federico Gambarini/dpa

Dennis Josef Meseg sorgte schon mehrfach mit Kunst-Aktionen für Schlagzeilen

Meseg, Sohn eines Fabrikarbeiters und einer Hausfrau, hat schon mehrfach mit ungewöhnlichen Aktionen Aufmerksamkeit erregt.

So funktionierte er eine Kunstgalerie in Bonn zur Armenküche um, klagte mit 333 Puppen vor dem Kölner Dom Missbrauchstaten an und gestaltete einen mobilen Bunker in der Ukraine. Im Zentrum von Berlin stellte er 222 mit Klebeband umwickelte Schaufensterpuppen auf, um Gewalt gegen Frauen anzuprangern.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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