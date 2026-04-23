Kuriose Kunstaktion: Darum feiern Hunderte Barbies eine Orgie im Kinderzimmer

Köln - Hunderte Barbiepuppen und Actionfiguren feiern eine Orgie, dazwischen stehen menschliche Nacktmodelle - mit dieser Installation will der Künstler Dennis Josef Meseg (47) gesellschaftliche Fehlentwicklungen offenlegen.

So hat man Barbies und Actionfiguren wohl noch nie "spielen" sehen. © Federico Gambarini/dpa

"Mir wurde in meiner Kindheit von den Medien, man denke an Walt Disney, eine Liebe versprochen, die romantisch ist, die ewig hält - das hat in mir Erwartungen erzeugt, die im wahren Leben nicht zu erfüllen sind", sagte Meseg bei der Ausstellungspremiere auf der Messe Discovery Art Fair in Köln.

Die Barbiepuppen für seine Installation "Kinderland ist abgebrannt" hat Meseg auf Flohmärkten gekauft oder geschenkt bekommen.

Ihm gehe es dabei auch um Konsumkritik - "dass ich als Kind von der Werbung, von Marketingfachleuten hinters Licht geführt wurde".

Er habe Bedürfnisse entwickelt, die sich im Nachhinein als völlig unsinnig erwiesen hätten. "Ich wurde mit Plastikmüll zugeworfen. Da wird dann schon die Gier geweckt, immer mehr zu besitzen. Da wird eine Leere mit Konsum gestopft."