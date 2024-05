Nazi-Eklat auf Sylt: Jetzt positioniert sich auch Kölner Kult-Club in "L'Amour toujours"-Debatte

Zu dieser Frage hat sich nun auch "Das Ding" aus Köln geäußert. Der Kult-Club, der bereits seit 1968 für feucht-fröhliche Abende sorgt, will auch in Zukunft nicht auf das Lied verzichten.

Und weil sich gerade im Party-Kontext, in dem oftmals ganz viel Alkohol im Spiel ist, schnell Nachahmer finden könnten, lassen viele Betreiber das Lied freiwillig nicht mehr spielen. Beispielsweise hatte der Oktoberfest-Chef mitgeteilt, dass er das Lied bei dem Volksfest verbieten werde.

Nicht so in Kölns ältestem Club! Das "Ding" vertraut seiner Kundschaft - auch, wenn die mal das eine oder andere Kölsch zu viel trinken sollte. Eine wichtige Botschaft, finden die User bei Facebook.



Dort heißt es unter anderem: "Richtig so, lasst uns einen der schönsten Dance-Songs ever nicht von rechts missbrauchen lassen. In 'L'Amour Toujours' geht es um Liebe und nicht um Feindlichkeit!"