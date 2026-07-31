31.07.2026 07:25 Nur noch dieses Wochenende: Rekord-Ausstellung geht in Köln zu Ende

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Das Museum Ludwig in Köln beendet am Wochenende seine erfolgreichste Ausstellung - eine Retrospektive zum Werk der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama (97).

Von Christoph Driessen Köln - Das Museum Ludwig in Köln beendet am Wochenende seine erfolgreichste Ausstellung - eine Retrospektive zum Werk der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama (97). Die Ausstellung zum Werk von Kusama endet mit einem Rekord. © Rolf Vennenbernd/dpa Die Ausstellung habe mehr als 450.000 Besucher angezogen, sagte eine Museumssprecherin. Die bisher erfolgreichste Ausstellung war eine Edward-Hopper-Schau in den Jahren 2004/2005 - mit rund 380.000 Besuchern. In den Nächten zum 1. und 2. August bleibt das Museum bis 2 Uhr nachts geöffnet. Hierfür werden die Karten am jeweiligen Abend ab 20 Uhr an der Museumskasse verkauft. Danach zieht die Ausstellung weiter ins Stedelijk Museum in Amsterdam, wo sie ab Mitte September zu sehen ist. Die Schau zeigt 300 Werke Kusamas von frühen Kinderzeichnungen bis zur Gegenwart.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa