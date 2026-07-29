Kostenloses Sommer-Highlight: Apéro Markt lädt wieder in den Grüngürtel ein

Köln - Wein, DJs und leckeres Essen: Der Apéro Markt kehrt im August und September für sieben Wochenenden zurück nach Köln .

Der Apéro Markt bringt auch in diesem Sommer wieder mediterranes Flair mit Spritz, Wein, Food-Ständen und DJ-Sets in den Kölner Grüngürtel. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Das beliebte Sommer-Pop-up startet am 7. August und verwandelt den Grüngürtel an der Vogelsanger Straße wieder in einen Treffpunkt für alle, die Lust auf mediterranes Flair haben. Der Eintritt ist kostenlos.

Inspiriert von der südeuropäischen Aperitif-Kultur warten auf die Besucher nicht nur klassische Spritz-Getränke und Weine, sondern auch kreative Cocktails und alkoholfreie Alternativen.

Passend dazu gibt es internationale Food-Stände mit abwechslungsreichen Speisen sowie vegetarischen und veganen Angeboten. Sitzgelegenheiten und DJ-Sets sorgen zusätzlich für entspannte Sommerabende.

Der Apéro Markt wurde von der Stadt Köln als Alternative zum Brüsseler Platz ins Leben gerufen und geht 2026 erneut an den Start.