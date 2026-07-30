Kölner Lichter 2026: Programm, Anreise und die besten Plätze im Überblick
Köln - Am Samstag (1. August) verwandelt sich das Kölner Rheinufer wieder in eine riesige Festmeile: Die Kölner Lichter gehen in ihre 21. Runde. Damit Ihr den Abend entspannt genießen könnt, gibt's hier die wichtigsten Infos zu Programm, Anreise und den besten Plätzen.
Los geht es bereits um 15 Uhr, wenn die Veranstaltungsflächen und Gastronomiestände auf beiden Rheinseiten öffnen. Abends sorgt zunächst der traditionelle Schiffskonvoi für Stimmung, bevor um 23 Uhr erstmals eine Drohnenshow den Himmel über Köln erleuchtet.
Direkt im Anschluss startet das rund 30 Minuten lange, musiksynchrone Feuerwerk, das zwischen Bastei und Tanzbrunnen von zwei Schiffen auf dem Rhein gezündet wird.
Wer das Lichtspektakel verfolgen möchte, findet im Rheinpark oder am Deutzer Rheinufer beste Sicht auf das Feuerwerk. Auch die Altstadt ist beliebt, dort wird es allerdings erfahrungsgemäß besonders voll.
Etwas ruhiger geht es meist nördlich der Zoobrücke oder südlich der Altstadt zu. Eigene Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden, verboten sind unter anderem Waffen, Pyrotechnik und Grills.
Kölner Lichter: Wichtige Infos für die Anfahrt
Für die Anreise empfiehlt sich ganz klar Bus und Bahn. Die KVB setzt zu den Kölner Lichtern zusätzliche Stadtbahnen und Busse ein und verlängert auf vielen Linien den 15-Minuten-Takt bis tief in die Nacht.
Aufgrund der Baustelle auf der Deutzer Brücke fahren die Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 allerdings weiterhin nicht über den Rhein.
Wer zwischen der links- und rechtsrheinischen Seite wechseln möchte, sollte stattdessen die Linien 3 und 4 oder die S- und Regionalbahnen nutzen.
Autofahrer müssen rund um die Veranstaltungsflächen mit Staus, Sperrungen und Umleitungen rechnen. Wer möglichst stressfrei ankommen möchte, sollte deshalb spätestens bis 19 Uhr vor Ort sein.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa