Kölner Lichter 2026: Programm, Anreise und die besten Plätze im Überblick

Köln - Am Samstag (1. August) verwandelt sich das Kölner Rheinufer wieder in eine riesige Festmeile: Die Kölner Lichter gehen in ihre 21. Runde. Damit Ihr den Abend entspannt genießen könnt, gibt's hier die wichtigsten Infos zu Programm, Anreise und den besten Plätzen.

Das Feuerwerk über dem Rhein bildet auch in diesem Jahr wieder den Höhepunkt der Kölner Lichter. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Los geht es bereits um 15 Uhr, wenn die Veranstaltungsflächen und Gastronomiestände auf beiden Rheinseiten öffnen. Abends sorgt zunächst der traditionelle Schiffskonvoi für Stimmung, bevor um 23 Uhr erstmals eine Drohnenshow den Himmel über Köln erleuchtet.

Direkt im Anschluss startet das rund 30 Minuten lange, musiksynchrone Feuerwerk, das zwischen Bastei und Tanzbrunnen von zwei Schiffen auf dem Rhein gezündet wird.

Wer das Lichtspektakel verfolgen möchte, findet im Rheinpark oder am Deutzer Rheinufer beste Sicht auf das Feuerwerk. Auch die Altstadt ist beliebt, dort wird es allerdings erfahrungsgemäß besonders voll.

Etwas ruhiger geht es meist nördlich der Zoobrücke oder südlich der Altstadt zu. Eigene Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden, verboten sind unter anderem Waffen, Pyrotechnik und Grills.