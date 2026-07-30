Kölns ältestes Museum macht dicht: Das erwartet Euch zum Abschied

Köln – Noch einmal richtig feiern, bevor die Türen für lange Zeit geschlossen werden: Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln verabschiedet sich mit einer großen Party in die Generalsanierung.

Im Wallraf-Richartz-Museum steigt am Freitag (31. Juli) die große Abschiedsparty "Night To Remember". © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Freitagabend (31. Juli) wird ab 20 Uhr unter dem Motto "Night to Remember" bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Bis 4 Uhr morgens können Besucher durch die Ausstellungsräume ziehen und dabei einiges erleben.

Langweilig dürfte es an diesem Abend jedenfalls nicht werden. Die Stadt Köln hat mehr als 50 Führungen angekündigt. Dazu kommen Musik- und Tanzperformances, DJs im Foyer und Bars, die sich über die verschiedenen Etagen des Museums verteilen.

Wer schon immer einmal mit einem ganz besonderen Souvenir nach Hause gehen wollte, bekommt ebenfalls die Gelegenheit dazu: Bei der Party kann man sich sogar ein Wallraf-Motiv tätowieren lassen.

Und auch für alle, die lieber ein etwas weniger dauerhaftes Andenken hätten, gibt es etwas: Eine Künstlerin fertigt vor Ort Porträts der Besucher an.