Panoramafahrt auf dem Rhein, Veedel-Leben und Stadtführungen: Auf diese Aktionen darfst Du dich im April freuen

Köln - Anlässlich des "Entdecke Köln"-Tags können Touristen und Einheimische am zweiten April-Wochenende zahlreiche Führungen und Stadterlebnisse in unterschiedlichen Veedeln kostenfrei erleben.

Unter anderem dürfen sich Kölnerinnen und Kölner ebenso wie Touristen auf eine kostenlose Panoramafahrt mit der Köln-Düsseldorfer Schifffahrt freuen. © Roberto Pfeil/dpa

Veranstaltet wird die Aktion am 11. und 12. April von der KölnTourismus GmbH. Ziel ist es, "die Bandbreite des touristischen Portfolios erlebbar zu machen und neue Perspektiven auf bekannte Orte zu eröffnen", teilt die städtische Tochtergesellschaft dazu mit.

Das Programm umfasst dafür zahlreiche kostenfreie Führungen und Aktionen in ganz Köln. Dazu zählt etwa eine Panoramafahrt mit der Köln-Düsseldorfer Schifffahrt oder eine Führung zu Ehren des 150. Geburtstags von Konrad Adenauer und Willi Ostermann.

Thematisch reicht das Spektrum dabei von Stadtgeschichte, Architektur und Kunst über Musik und Nachhaltigkeit bis hin zu der für die Domstadt typischen Veedelskultur und lokalen Besonderheiten.

"Der 'Entdecke Köln‘-Tag ist bewusst ein Angebot an die Kölnerinnen und Kölner", betont KölnTourismus-Chef Dr. Jürgen Amann und ergänzt: "Was für Menschen vor Ort interessant ist, bietet auch unseren Gästen einen Mehrwert. Das Wochenende zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und engagiert die Stadtgesellschaft an der Gestaltung des touristischen Angebots mitwirkt."