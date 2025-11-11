Rheinische Musikschule lädt Jugendliche zu Jugendfestival "Zett Emm" ein: Das erwartet die Teilnehmer

Köln - Die Rheinische Musikschule (RMS) lädt am 22. November zum "Zett Emm"- Jugendfestival für zeitgenössische Musik und Tanz ein.

Das Festival richtet sich unter anderem an jugendliche Komponisten. (Symbolbild) © 123RF/kadmy

Die Veranstaltung findet in der Alten Feuerwache im Agnesviertel statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. Interessierte müssen sich dafür allerdings per E-Mail bei Projektleiter Thomas Taxus Beck ([email protected]) oder Projektassistentin Hanna Beul ([email protected]) anmelden.

Unter anderem wird es fünf halbstündige Konzerte mit zeitgenössischer Musik sowie verschiedene Workshops zu Choreographien, Musikvideos, Tanzimprovisationen und Gesprächsrunden geben.

Das Genre ist dabei weit gefasst und beinhaltet zum Beispiel experimentelle Musik, Improvisationen, Tanz, Neue Musik und elektronische Komponenten.