Neuer Weltstar aus Köln? Seinen Namen dürften bald alle kennen!
Von Thomas Bremser
Köln - Ein spätsommerlicher Abend vor einer Bar in Berlin: Schauspieler Damian Hardung (27), seit Freitag in der zweiten Staffel von "Maxton Hall" auf Prime Video zu sehen, kommt im langen Mantel zum Interview mit der dpa, den er nur kurz fürs Shooting in einem Hinterhof ablegt.
Wochen vor der stressigen, weltweiten Promo-Tour für die Erfolgsserie nimmt sich der 27-Jährige eine Stunde Zeit, um über seine außergewöhnliche Karriere zu sprechen - zwischen Rollen und Röntgenbildern.
Damian Hardung, geboren 1998 in Köln, Eltern Orthopäden, aufgewachsen mit zwei Brüdern, startet früh mit der Schauspielerei.
Schon als Jugendlicher ist er in der erfolgreichen Vox-Serie "Club der roten Bänder" als Krebspatient Jonas zu sehen - es folgen Rollen im Netflix-Hit "How to Sell Drugs Online (Fast)" und der Roman-Verfilmung "Auerhaus".
Parallel beginnt der Rheinländer, der schon mit 14 ein Stipendium an einer Privatschule in New York erhält und sein Abi in Köln mit 1,0 abschließt, ein Medizinstudium.
Im April dieses Jahres besteht er sein zweites Staatsexamen, bald steht das praktische Jahr an, dann kann er sich Arzt nennen. "Ich hab' wieder richtig Bock auf lernen", sagt er. "Ich habe das Gefühl, sonst werde ich dümmer."
Damian Hardung: "Maxton Hall" macht ihn zum Weltstar
Trotz Doppelbelastung wehrt sich Hardung gegen ein Entweder-oder: "Mein Leben lang haben mir Leute gesagt, du musst dich jetzt entscheiden für A oder B. Aber ich weigere mich bis heute", erklärt er entschlossen.
Häufig gehe er tagsüber zur Uni oder in die Klinik, drehen könne er dann nachts oder an den Wochenenden. "Ich bin in den 20ern, da kann man auch noch Nachtschichten einlegen."
Doch einfacher wird das sicher nicht. Schließlich hat seine Karriere im vergangenen Jahr durch den weltweiten Erfolg der Prime-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" einen ordentlichen Schub bekommen.
Die Achterbahn-Romanze eines ungleichen Paares ist inhaltlich nicht besonders originell, begeistert aber weltweit - vor allem ein junges Publikum.
Die ersten Folgen belegten im Frühjahr 2024 zwischenzeitlich in über 120 Regionen Platz eins der Amazon-Charts. Seit 7. November gibt es jetzt auf Prime Video Nachschub mit den ersten drei Folgen der zweiten Staffel.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa