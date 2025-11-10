Karneval in Köln: Diese KVB-Strecken sind am 11.11. dicht

Köln - Wenn am Dienstag, 11. November, die neue Karnevalssession startet, herrscht Ausnahmezustand - auch bei der KVB . Damit beim jecken Ansturm alles läuft, gibt es einige Änderungen im Fahrplan.

Einige Straßen und Haltestellen der KVB-Bahnen werden am 11.11. gesperrt sein. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Grundsätzlich gilt der normale Dienstagsfahrplan. Aber Achtung: Wenn es am Heumarkt zu voll wird, kann die Haltestelle kurzfristig gesperrt werden und die Bahnen rauschen einfach durch.

Die Linie 5 hält ab 7 Uhr sowieso nicht mehr am "Rathaus". Sollte der Heumarkt dicht sein, fährt sie nur noch zwischen Dom/Hbf und Reichenspergerplatz.

Die Linie 9 muss ab 7 Uhr wegen der Zülpicher-Platz-Sperrung umgeleitet werden. Zwischen "Sülz Hermeskeiler Platz" und "Universitätsstraße" pendeln Busse (Linie 109).



Auch bei den Linien 12 und 15 entfällt ab 9 Uhr der Halt am Zülpicher Platz. Die Linie 16 fährt ab 10 Uhr nur noch bis "Ubierring", die Linie 17 wird eingestellt.

Die Linie 18 wird ab 8.30 Uhr zwischen "Barbarossaplatz" und "Weißhausstraße" getrennt - Busse übernehmen den Pendelverkehr.