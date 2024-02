Rosenmontagszug im Ticker: Über Köln lacht die Sonne - Verspätung von über 45 Minuten

Mit dabei sind auch wie in jedem Jahr zahlreiche Promis! So werden unter anderem Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, NRW-Innenminister Heribert Reul und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Teil des Kölner Rosenmontagszugs sein.

Startschuss in diesem Jahr war der Chlodwigplatz in der Südstadt.

Erstmals in über 200 Jahren gibt es in diesem Jahr auf dem Kölner Rosenmontagszug lediglich ein "Zweigestirn". Jungfrau Frieda musste die Teilnahme schweren Herzens aufgrund einer Operation absagen.

Prinz Sascha I. und Bauer Werner stehen noch immer auf dem Chlodwigplatz in der Südstadt. Gemeinsam mit Corinna, der Freundin von Prinz Sascha I., stehen sie am Straßenrand und bestaunen das jecke Treiben.

Nach nicht einmal einer Stunde hat der Zoch schon eine Verspätung von etwas mehr als 20 Minuten. Ob es auch in diesem Jahr wieder dunkel wird, wenn die ersten Wagen an der Mohrenstraße ankommen?

Noch bei Dunkelheit sind die ersten Jecken in Köln in den Rosenmontag gestartet. Einige Frühaufsteher fanden sich in ihren bunten Kostümen schon gut drei Stunden vor Start des traditionellen "Zochs" in der Kölner Innenstadt ein.

Man wolle in der ersten Reihe am Wegesrand stehen, wenn die Wagen endlich vorbeikommen, sagte eine Karnevalistin, die mit einer Freundesgruppe unterwegs war. Andere Jecken eilten vorbei, um etwas weiter entfernt einen vermeintlich besseren Platz für den Kamelle-Reigen zu finden.