Über 180 junge Musiker zeigen bei Musik-Wettbewerb ihr Können

Köln - Seit Monaten bereiten sich über 180 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Köln akribisch auf den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" vor, um ihr musikalisches Können an den Wochenenden vom 24. und 25. Januar sowie vom 31. Januar bis zum 1. Februar einer fachkundigen Jury zu präsentieren.

Beim Jugendwettbewerb "Jugend musiziert" wollen über 180 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Köln ihr musikalisches Talent zeigen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Auf dem Programm stehen dann die Wettbewerbskategorien "Klavier und Gesang (solo)", "Streicher- und Bläserensembles" sowie "Neue Musik" und "Offene Kammermusik".

Der Wettbewerb ist öffentlich und kann von interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern kostenfrei besucht werden. Er findet an den Standorten der Rheinischen Musikschule in Ehrenfeld (Vogelsanger Straße 28-32) und in Sülz (Lotharstraße 14-18) statt.

Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zudem am 22. Februar im Preisträgerkonzert in der Aula der Regionalschule Rodenkirchen (Sürther Straße 55) zu hören sein. Der Eintritt ist auch hier kostenfrei.