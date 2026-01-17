Über 180 junge Musiker zeigen bei Musik-Wettbewerb ihr Können
Köln - Seit Monaten bereiten sich über 180 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Köln akribisch auf den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" vor, um ihr musikalisches Können an den Wochenenden vom 24. und 25. Januar sowie vom 31. Januar bis zum 1. Februar einer fachkundigen Jury zu präsentieren.
Auf dem Programm stehen dann die Wettbewerbskategorien "Klavier und Gesang (solo)", "Streicher- und Bläserensembles" sowie "Neue Musik" und "Offene Kammermusik".
Der Wettbewerb ist öffentlich und kann von interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern kostenfrei besucht werden. Er findet an den Standorten der Rheinischen Musikschule in Ehrenfeld (Vogelsanger Straße 28-32) und in Sülz (Lotharstraße 14-18) statt.
Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zudem am 22. Februar im Preisträgerkonzert in der Aula der Regionalschule Rodenkirchen (Sürther Straße 55) zu hören sein. Der Eintritt ist auch hier kostenfrei.
"Jugend musiziert" ist nach eigenen Angaben einer der größten Musikwettbewerbe für junge Instrumentalisten und Sänger in Deutschland und findet seit 1963 regelmäßig statt.
Alle weiteren Infos zum Wettbewerb sowie das detaillierte Programm findest Du unter jugend-musiziert.org.
Titelfoto: Robert Michael/dpa