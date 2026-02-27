Polizei-Urgestein: Kölns ältester Polizist feiert 100-Jähriges

Köln - Die Polizei Köln feiert ihren dienstältesten Kollegen und teilt sein Geheimrezept zum Altwerden.

Die Polizei Köln gratulierte ihrem dienstältesten Polizisten Heinz Pötter zum 100. Geburtstag. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein ganzes Berufsleben lang war Heinz Pötter im Einsatz: erst als Schutzmann auf Streife, später als Ermittler.

"Er hat Täter festgenommen und für Recht und Ordnung eingestanden – mit klarem Blick und festem Wertekompass", loben die Beamten Ermittler der ersten Stunde auf Instagram.

Dort teilen sie Fotos von Heinz, von damals wie von heute. Darunter auch ein altes Schwarz-Weiß-Bild, das ihn als jungen Polizisten zeigt.

"Die Kriminaldienstmarke hat er vor 40 Jahren abgegeben - ein echtes Original ist er bis heute geblieben", heißt es in dem Beitrag dazu.

Dass Heinz für seine Dienste so geschätzt wird, scheint den früheren Ermittler sichtlich stolz zu machen. Mit einem Polizeiauto als Orden um den Hals strahlt er neben seinen jüngeren Polizei-Kollegen in die Kamera.