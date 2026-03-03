Neuer Ehrentag startet: Bis zu 500 Euro für gute Taten in Köln

Köln – Am 23. Mai 2026 steigt zum ersten Mal deutschlandweit der sogenannte Ehrentag - auch in Köln . Für Mitmach-Aktionen gibt es bis zu 500 Euro Förderung.

Auch die Stadt Köln beteiligt sich an dem neuen bundesweiten Ehrentag. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Stadt mitteilt, können sich Bürgerinnen und Bürger an dem neuen Aktionstag beteiligen und ihr eigenes Projekt auf die Beine stellen.

Egal ob Aufräumaktionen, eine Vorlesestunde für Kids, Spielenachmittag im Seniorenheim oder ein kleines Straßenfest mit gemeinsamem Singen – alles ist erlaubt, solange es der Gemeinschaft dient.

Damit gute Ideen nicht am Geld scheitern, startet die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) passend zum Ehrentag ein Förderprogramm.

Mitmach-Aktionen, die zwischen dem 16. und 31. Mai 2026 stattfinden, können mit bis zu 500 Euro unterstützt werden.