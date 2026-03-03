Neuer Ehrentag startet: Bis zu 500 Euro für gute Taten in Köln
Köln – Am 23. Mai 2026 steigt zum ersten Mal deutschlandweit der sogenannte Ehrentag - auch in Köln. Für Mitmach-Aktionen gibt es bis zu 500 Euro Förderung.
Wie die Stadt mitteilt, können sich Bürgerinnen und Bürger an dem neuen Aktionstag beteiligen und ihr eigenes Projekt auf die Beine stellen.
Egal ob Aufräumaktionen, eine Vorlesestunde für Kids, Spielenachmittag im Seniorenheim oder ein kleines Straßenfest mit gemeinsamem Singen – alles ist erlaubt, solange es der Gemeinschaft dient.
Damit gute Ideen nicht am Geld scheitern, startet die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) passend zum Ehrentag ein Förderprogramm.
Mitmach-Aktionen, die zwischen dem 16. und 31. Mai 2026 stattfinden, können mit bis zu 500 Euro unterstützt werden.
Jetzt bewerben: Auch Köln ist beim Ehrentag dabei
Bewerben können sich Privatpersonen ebenso wie Initiativen, gemeinnützige Organisationen, nicht eingetragene Vereine, Vereine in Gründung sowie Städte, Gemeinden oder Landkreise. Die Antragstellung läuft über das Förderportal der DSEE und ist ab sofort möglich.
Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70). Er findet am Geburtstag des Grundgesetzes statt und läuft unter dem Motto: "Für dich. Für uns. Für alle."
Auch die Stadtverwaltung Köln beteiligt sich mit mehreren Aktionen und plant mehrere "Stadt-Archiv"-Projekte im Mai.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa