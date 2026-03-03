Alles zu Olympia in Köln: Hier können Bürger Ihre Fragen stellen

Köln - Am Dienstag (10. März 2026) lädt die Stadt alle Sportfans und Interessierten zu einem Infoabend rund um die Bewerbung Kölns für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 und 2044 ein.

Ein Infoabend soll Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, Ihre Fragen zu der Bewerbung um die Olympischen Spiele in Köln zu stellen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Stadt mitteilt, stellen Oberbürgermeister Torsten Burmester, Sport-Beigeordneter Robert Voigtsberger und Sven Stolz, Leiter des Sportamtes, das Konzept der Stadt vor und erklären, welche Rolle Köln in der gemeinsamen Bewerbung von KölnRheinRuhr spielt.

Außerdem erläutert Helmut Schaefer, Vorsitzender des Stadtsportbundes Köln, warum die Spiele für die Domstadt eine große Chance sind.

Nach den Vorträgen könnt Ihr als Besucher euere Fragen direkt loswerden und euch mit den Verantwortlichen austauschen.

Das Bürgerhaus Stollwerck öffnet um 18 Uhr; Platz gibt es für maximal 240 Personen. Der Eintritt ist frei, und das Haus ist barrierefrei zugänglich.