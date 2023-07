US-Megastar Snoop Dogg kommt nach Deutschland: In dieser Stadt gibt er sein einziges Konzert

Snoop Dogg wird am 21. September die Bühne in der Lanxess Arena rocken. © Lynne Sladky/AP/dpa

Am 21. September tritt der Rapper für ein exklusives Konzert in Köln auf. Dann dürfen sich seine Fans auf seine Megahits wie "What‘s My Name?", "Gin & Juice" oder "California Love" freuen. Nicht zu vergessen ist natürlich sein fast 20 Jahre alte Klassiker "Drop It Like It‘s Hot" (2004). "Snoop Dogg ist wohl ein Name, zu dem man nicht viel erklären muss. Er hat so viele Facetten der Musik berührt und zahllose Erfolge vorzuweisen", erklärte Stefan Löcher, Geschäftsführer von FKP Scorpio.

In der Domstadt darf auch mit einer Menge Andrang gerechnet werden, denn hierzulande ist es das einzige Konzert des US-Megastars. "Dass er nun für eine einzige Show nach Deutschland zurückkehrt und dafür Köln als Ort des Geschehens ausgewählt hat, macht uns super glücklich und wir freuen uns riesig auf dieses Highlight" so Löcher.

Angeblich soll es der persönliche Wunsch des 51-Jährigen gewesen sein, im Rheinland und nicht in Berlin, Hamburg oder München aufzutreten.