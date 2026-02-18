US-Rap-Superstar macht Halt in Köln: Nur eine Show in NRW

Die Domstadt bekommt hohen Besuch: Im Oktober 2026 steht einer der größten US-Hip-Hop-Stars auf der Bühne der LANXESS arena.

Von Alina Eultgem

Die LANXESS arena in Köln zählt zu den größten Veranstaltungshallen Europas. Hier steigt am 15. Oktober 2026 die NRW-exklusive Show des US-Stars. (Archivbild)
Die LANXESS arena in Köln zählt zu den größten Veranstaltungshallen Europas. Hier steigt am 15. Oktober 2026 die NRW-exklusive Show des US-Stars.

Am 15. Oktober 2026 bringt J. Cole seine "The Fall-Off Tour" nach Köln. Der Grammy-prämierte US-Rapper, Produzent und Songwriter zählt seit Jahren zur absoluten Weltspitze im Hip-Hop.

Das Konzert in der LANXESS arena ist die einzige Show in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der riesigen Welttournee. Insgesamt stehen mehr als 50 Konzerte in über 15 Ländern auf dem Plan.

Die Tour begleitet sein siebtes Studioalbum "The Fall-Off", das am 6. Februar 2026 erschienen ist. Für Fans zählt die Platte zu den wichtigsten und spannendsten Veröffentlichungen im Rap der letzten Jahre.

Zuletzt war der US-Star 2021 unterwegs, seine letzte weltweite Mammut-Tour liegt sogar fast ein Jahrzehnt zurück. Umso größer dürfte der Andrang jetzt sein.

US-Rap-Superstar J. Cole steht seit über einem Jahrzehnt an der Spitze der internationalen Hip-Hop-Szene und bringt 2026 seine große Welttour nach Köln.
US-Rap-Superstar J. Cole steht seit über einem Jahrzehnt an der Spitze der internationalen Hip-Hop-Szene und bringt 2026 seine große Welttour nach Köln.

Wer dabei sein will, sollte sich den 20. Februar 2026 um 9 Uhr merken. Dann startet der allgemeine Vorverkauf für die NRW-exklusive Show in der LANXESS arena.

Tickets gibt es telefonisch, direkt im Ticketshop am Willy-Brandt-Platz in Köln, online über die Arena-Homepage sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

