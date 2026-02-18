US-Rap-Superstar macht Halt in Köln: Nur eine Show in NRW
Köln - Die Domstadt bekommt hohen Besuch: Im Oktober 2026 steht einer der größten US-Hip-Hop-Stars auf der Bühne der LANXESS arena.
Am 15. Oktober 2026 bringt J. Cole seine "The Fall-Off Tour" nach Köln. Der Grammy-prämierte US-Rapper, Produzent und Songwriter zählt seit Jahren zur absoluten Weltspitze im Hip-Hop.
Das Konzert in der LANXESS arena ist die einzige Show in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der riesigen Welttournee. Insgesamt stehen mehr als 50 Konzerte in über 15 Ländern auf dem Plan.
Die Tour begleitet sein siebtes Studioalbum "The Fall-Off", das am 6. Februar 2026 erschienen ist. Für Fans zählt die Platte zu den wichtigsten und spannendsten Veröffentlichungen im Rap der letzten Jahre.
Zuletzt war der US-Star 2021 unterwegs, seine letzte weltweite Mammut-Tour liegt sogar fast ein Jahrzehnt zurück. Umso größer dürfte der Andrang jetzt sein.
Wer dabei sein will, sollte sich den 20. Februar 2026 um 9 Uhr merken. Dann startet der allgemeine Vorverkauf für die NRW-exklusive Show in der LANXESS arena.
Tickets gibt es telefonisch, direkt im Ticketshop am Willy-Brandt-Platz in Köln, online über die Arena-Homepage sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa