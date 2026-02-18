US-Rap-Superstar macht Halt in Köln: Nur eine Show in NRW

Köln - Die Domstadt bekommt hohen Besuch: Im Oktober 2026 steht einer der größten US-Hip-Hop-Stars auf der Bühne der LANXESS arena.

Die LANXESS arena in Köln zählt zu den größten Veranstaltungshallen Europas. Hier steigt am 15. Oktober 2026 die NRW-exklusive Show des US-Stars. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Am 15. Oktober 2026 bringt J. Cole seine "The Fall-Off Tour" nach Köln. Der Grammy-prämierte US-Rapper, Produzent und Songwriter zählt seit Jahren zur absoluten Weltspitze im Hip-Hop.

Das Konzert in der LANXESS arena ist die einzige Show in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der riesigen Welttournee. Insgesamt stehen mehr als 50 Konzerte in über 15 Ländern auf dem Plan.

Die Tour begleitet sein siebtes Studioalbum "The Fall-Off", das am 6. Februar 2026 erschienen ist. Für Fans zählt die Platte zu den wichtigsten und spannendsten Veröffentlichungen im Rap der letzten Jahre.

Zuletzt war der US-Star 2021 unterwegs, seine letzte weltweite Mammut-Tour liegt sogar fast ein Jahrzehnt zurück. Umso größer dürfte der Andrang jetzt sein.