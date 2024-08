Wie bitte? Bestes Kölsch der Welt kommt nicht aus Köln!

Aber darf sich ein Kölsch, das nicht aus Köln stammt, überhaupt so nennen? Tatsächlich ist das Wort "Kölsch" nämlich von der EU offiziell geschützt. Allerdings gilt diese Regel außerhalb europäischer Staaten nicht.

Den Bier-Affront ausgelöst hat die Online-Plattform " thedrinksreport.com ". Dort stimmen die Userinnen und User jährlich für den sogenannten "World Beer Award" in verschiedenen Kategorien ab.

Als "World's Best" wird das Buckskin Kölsch (hier links) in Taiwan beworben. Ob es dort aus der Dose ins passende Kölschglas kommt, ist nicht bekannt. © Screenshot: Instagram/buckskinbeer

Wirklich in den Genuss wird man hierzulande ja ohnehin nicht kommen, weil das taiwanesische Kölsch in Europa so nicht verkauft werden darf.

Gewonnen hat die "Buckskin Brauerei" innerhalb Taiwans übrigens noch mit einer weiteren deutschen Raubkopie. Den ersten Platz im internen Länderranking machte das "Munich Helles". Na dann, Prost!