Wunderland in XXL: Neue Outdoor-Ausstellung strahlt in Köln

Köln - Neugierige können in den kommenden Monaten in Köln durch eine der wundersamsten Geschichten der Welt spazieren - erzählt mit Tausenden von Lichtern.

Tausende von Licher erhellen die Ausstellung "Garden of Lights – Alice im Wunderland". © Henning Kaiser/dpa

Am Freitag eröffnet die Ausstellung "Garden of Lights – Alice im Wunderland", die unter freiem Himmel auf dem Gelände der weitläufigen Galopprennbahn der Stadt aufgebaut wurde.

Sie richtet sich unter anderem an Familien mit Kindern - und Menschen, die gerne Fotos vor besonderen Kulissen machen.

Um die Figuren und Szenen aus dem Kinderbuchklassiker "Alice im Wunderland" (1865) des Briten Lewis Carroll zum Leben zu erwecken, arbeitet das Projekt mit zahlreichen Illuminationen, Klängen und auch einigen interaktiven Elementen.

Der Rundgang beginnt in einem Tunnel voller Lichter - eine Entsprechung zum Kaninchenbau, durch den Alice im Buch in eine fantastische Welt voller seltsamer Figuren gelangt.

Auch in der Ausstellung begegnet man nach und nach den grotesken Charakteren aus der berühmten Vorlage: dem verrückten Hutmacher, der Grinsekatze und der Herzkönigin.