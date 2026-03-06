Dämpfer für Uber & Bolt: Steigen die Fahrtpreise in Köln bald auf Taxi-Niveau?

Köln - Wer in Köln spontan ein Uber oder Bolt bestellt, könnte bald deutlich mehr zahlen. Die Stadt plant neue Regeln, damit die Preise von Mietwagen-Diensten und Taxis künftig fast gleich hoch sind.

Uber und Bolt stehen in Köln unter Druck, während Politik und Taxigewerbe die Preisanpassung unterstützen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Konkret soll für Fahrten mit Uber, Bolt und anderen Mietwagen ein Mindestpreis gelten. Dieser müsste laut Plan mindestens 80 Prozent des normalen Taxitarifs betragen. Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger.

Gleichzeitig sollen Taxis bei Bestellungen per App oder Telefon künftig bis zu 20 Prozent Rabatt geben dürfen. Das Ziel: Preisunterschiede zwischen beiden Angeboten sollen deutlich kleiner werden.

Ein Schlupfloch bleibt allerdings: Wer eine Fahrt mindestens eine Stunde im Voraus bucht, kann weiterhin günstiger unterwegs sein. Die Regel soll vor allem spontane Fahrten betreffen.

Beim Kölner Taxigewerbe sorgt der Plan für große Zustimmung. Man habe "sehr lange dafür gekämpft", sagt Aleksandar Dragicevic von der Taxizentrale. Er findet: "Für alle taxiähnlichen Dienstleistungen sollten die gleichen Regeln gelten."