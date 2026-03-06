MiQua-Museum in Köln: Baukosten setzen Großprojekt zunehmend unter Druck

Köln - Beim Bau des MiQua – LVR-Jüdischen Museums im archäologischen Quartier Köln stehen in diesem Jahr zwei wichtige Schritte an. Doch das Großprojekt kämpft weiter mit Schwierigkeiten.

Das MiQua entsteht direkt neben dem Kölner Rathaus. Steigende Baukosten und neue Ausschreibungen verzögern das Großprojekt weiter. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Das neue Museum soll 2000 Jahre Kölner Geschichte und Kultur vereinen. Nach der Fertigstellung sollen Besucher hier "archäologische Funde, die die römische und jüdische Zeit zum Leben erwecken" bestaunen können.

Bis dahin könnte es allerdings noch etwas dauern. Denn wie die Stadt mitteilt, sind die Baukosten, etwa im Stahlbau, stark gestiegen. Deshalb müsse man jetzt Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe prüfen.

Zudem gibt es Verzögerungen bei verschiedenen Teilen des Projektes. Für den Innenausbau, die äußere Metall-Glas-Fassade und Pflasterarbeiten müssen etwa neue Firmen gefunden werden.

Trotz aller Verzögerungen bleibt das Ziel bestehen: Das Museum neben dem Kölner Rathaus soll im Juni 2028 baulich fertig sein und Ende 2028 eröffnen.