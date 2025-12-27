Zwischen den Jahren: Diese Ausflugstipps sorgen für Abwechslung in Köln

Die Feiertage sind vorbei, aber die Ruhe zwischen den Jahren muss keinen langweiligen Couch‑Modus bedeuten. Hier kommen sechs Tipps für Ausflüge.

Von Alina Eultgem

Köln - Die Feiertage sind vorbei, aber die Ruhe zwischen den Jahren muss keinen langweiligen Couch‑Modus bedeuten. Hier kommen sechs Tipps, was Ihr rund um Köln in der Zeit vom 26. Dezember bis Silvester machen könnt.

Museums‑ und Kulturtag

Zwischen den Jahren haben viele Museen und Kulturstätten in Köln geöffnet. Ab dem 26. Dezember etwa laufen die regulären Öffnungszeiten wieder und insbesondere zwischen dem 27. und 30. Dezember lohnt ein Besuch. Sehenswert ist zum Beispiel das Museum Ludwig, das eine der wichtigsten Sammlungen von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts weltweit besitzt. Wer nicht so sehr auf Kunst steht, könnte dem Römisch-Germanischen Museum direkt am Dom einen Besuch abstatten.

Das Museum Ludwig in Köln überrascht seine Besucher immer wieder mit wechselnden Ausstellungen. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Eislaufen im Lentpark

Lust auf ein bisschen Sport, Spaß und eine Runde Schlittschuhlaufen? In der Eishalle Lentpark könnt Ihr Euch austoben und übers Eis gleiten. Auch Familien mit Kindern sind willkommen. Für viele eine willkommene Abwechslung nach Feiertagsbraten und Sofa. Und ja: Selbst an Silvester kann man dort (je nach Zeitplan) hereinschauen - also ideal, wenn Ihr spontan etwas unternehmen wollt.

Wer an den Feiertagen viel gesessen und gegessen hat, kann beim Eislaufen im Lentpark seine Power herauslassen. (Symbolfoto) © Michael Bahlo/dpa

Kölner Zoo: Magisch beleuchtet beim China Lights Festival

Im Zoo erstrahlt in der Wintersaison regelmä­ßig das China Lights Festival - mit vielen bunten Lichter‑Installationen, märchenhafter Stimmung und fantastischen Fotomotiven. Ideal für einen Ausflug am Abend, wenn es draußen frisch und dunkel wird. Tickets für das Spektakel kannst Du über die Webseite des Kölner Zoos erwerben.

Mit den "China Lights" verwandelt sich der Kölner Zoo jeden Abend in einen romantisches und funkelndes Lichtspektakel. © Kölner Zoo

Schokoladenmuseum Köln & Spaziergang am Hafen

Das Schokoladenmuseum liegt direkt am Rhein und ist perfekt kombinierbar mit einem Winterspaziergang am Wasser. Dort entdeckst du auf über 4000 Quadratmetern die gesamte Geschichte des Kakaos, von der Ernte über Handel bis hin zur Herstellung von Schokolade. Ein absolutes Highlight ist der berühmte Schokoladenbrunnen: Hier sprudeln rund 200 Kilogramm Schokolade und ja, auch probieren darf man! Für alle mit süßem Zahn ein echtes Erlebnis.

Das Schokoladenmuseum in Köln lädt zum Staunen, Entdecken und Probieren ein. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Phantasialand: Wintertraum im Freizeitpark

Der Freizeitpark Phantasialand bei Köln verwandelt sich im Winter in eine festliche, beleuchtete Welt mit Shows und spaßigen Attraktionen. Für die Abenteuerlustigen gibt es Achterbahnen, jede Menge Leckereien und ein tägliches Feuerwerk. Wer hinwill, sollte sich am besten ein Onlineticket kaufen, denn besonders an Wochenenden rund um Feiertage kann es voll werden.

Im Phantasialand in Brühl bei Köln kommen Abenteuerlustige auch im Winter auf ihre Kosten. (Archivfoto) © picture alliance / dpa

Winterwandern und Natur erleben

Der Königsforst bietet die perfekte Gelegenheit, um sich spontan mit Freunden oder der Familie die Beine zu vertreten. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa