Landtag schreibt 5000 zufällige NRW-Bürger ab 16 Jahren an: Das steckt dahinter

Düsseldorf - Für die Besetzung des ersten Bürgerrats des Landtags sollen 5000 zufällig ausgewählte Menschen ab 16 Jahren aus ganz Nordrhein-Westfalen angeschrieben werden.

Der nordrhein-westfälische Landtag steht in Düsseldorf in unmittelbarer Nähe des Rheinufers. © Friso Gentsch/dpa

Aus den freiwilligen Rücksendungen werde man dann die 80 Mitglieder auswählen, so ein Landtags-Sprecher auf Anfrage.

Die 5000 potenziellen Kandidaten für den Bürgerrat werden von einem externen Dienstleister gesucht.

"Ziel ist es, die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens möglichst realitätsnah abzubilden – unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Region, Ortsgröße sowie unterschiedlicher sozialer und wirtschaftlicher Lebenslagen", so der Landtags-Sprecher.

Die erste Sitzung ist für April 2026 geplant. Der Bürgerrat soll sich damit befassen, wie künstliche Intelligenz (KI) ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter unterstützen kann.

Am Ende soll der Rat eine Beschlussempfehlung an den Landtag geben.