Sommerflugplan 2026: Ryanair baut Flugangebot in Köln aus
Von Christian Ebner, Jonas Reihl
Köln - Europas größter Billigflug-Anbieter Ryanair baut sein Angebot am Flughafen Köln/Bonn aus.
Grund dafür ist die für Juli beschlossene Absenkung der Ticketsteuer, teilte die irische Airline am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.
Demnach wolle man nach zwischenzeitlichen Streichungen deutschlandweit elf neue Strecken und insgesamt 300.000 zusätzliche Sitzplätze anbieten. Neben dem Kölner Flughafen profitieren davon insbesondere kleinere Airports wie Niederrhein-Weeze, Memmingen und Bremen.
Wie groß die Aufstockung in der Domstadt ausfallen wird, hat das Unternehmen bislang allerdings noch nicht mitgeteilt.
Unter dem Strich wird das Ryanair-Angebot in Deutschland aber weiterhin unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums bleiben, betont Airline-Chef Eddie Wilson. Beispielsweise wird es in Hamburg (-20 Prozent) und Berlin (-5 Prozent) weniger Flüge geben, weil diese die Gebühren nicht gesenkt haben, führt Wilson aus.
Ryanair-Chef Eddie Wilson fordert Bundesregierung auf, die "schädliche" Luftverkehrssteuer zu streichen
Die zusätzlichen Angebote seien dennoch eine Reaktion auf die angekündigte Steuersenkung. Die Bundesregierung soll diese "positive Dynamik" fortsetzen und die "schädliche" Luftverkehrssteuer vollständig abschaffen, fordert der Airline-Chef außerdem. Zudem müssten weitere Gebühren etwa für die Flugsicherung und Passagierkontrollen ebenfalls gesenkt werden.
Sollte das geschehen, lockt Ryanair mit einem weiteren Flugausbau und der Verdopplung seines Angebots in Deutschland auf 34 Millionen Passagiere.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa