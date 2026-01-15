Sommerflugplan 2026: Ryanair baut Flugangebot in Köln aus

Ryanair will sein Angebot am Kölner Flughafen ab Sommer erweitern. © Sascha Thelen/dpa

Grund dafür ist die für Juli beschlossene Absenkung der Ticketsteuer, teilte die irische Airline am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.

Demnach wolle man nach zwischenzeitlichen Streichungen deutschlandweit elf neue Strecken und insgesamt 300.000 zusätzliche Sitzplätze anbieten. Neben dem Kölner Flughafen profitieren davon insbesondere kleinere Airports wie Niederrhein-Weeze, Memmingen und Bremen.

Wie groß die Aufstockung in der Domstadt ausfallen wird, hat das Unternehmen bislang allerdings noch nicht mitgeteilt.

Unter dem Strich wird das Ryanair-Angebot in Deutschland aber weiterhin unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums bleiben, betont Airline-Chef Eddie Wilson. Beispielsweise wird es in Hamburg (-20 Prozent) und Berlin (-5 Prozent) weniger Flüge geben, weil diese die Gebühren nicht gesenkt haben, führt Wilson aus.