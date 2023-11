11.11. in Köln: Mega-Ansturm erwartet, Polizei macht Feiernden klare Ansage

Köln – Am morgigen Samstag verwandelt sich die Kölner Innenstadt wieder zu einer riesigen Partyzone. Weil der 11.11. in diesem Jahr auf einen Wochenendtag fällt, wird ein gewaltiger Ansturm von Karneval-Fans erwartet. Die Polizei bereitet sich entsprechend intensiv vor und macht allen Feiernden im Vorfeld eine klare Ansage.

An diesem 11.11. wird ein besonders großer Ansturm erwartet, weil das Datum auf einen Samstag fällt. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Mehrere Hundert Einsatzkräfte in Uniform und Zivil werden die Lage an den Party-Hotspots im Zülpicher Viertel, auf den Ringen und in der Altstadt überwachen, wie der Kölner Einsatzleiter Frank Wißbaum ankündigte.

Der Großeinsatz beginnt für die Polizisten schon in den Morgenstunden und soll "je nach Wetterlage" bis in die Nacht hinein andauern. Insbesondere im Verlauf des Abends kippt die Stimmung unter Alkoholeinfluss gerne schon mal, betonte Wißbaum.

"Wir werden früh und konsequent einschreiten, um solche Situationen zu verhindern oder Auseinandersetzungen zumindest in einem frühen Stadium zu beenden", erklärte der Einsatzleiter.

Dazu brauche die Polizei "natürlich Augen und Ohren der Feiernden". Diese werden explizit gebeten, die Sicherheitskräfte "früh auf diejenigen hinzuweisen, die Streit suchen".