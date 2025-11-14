Ab Freitag: Zehn Tage Stillstand am Kölner Hauptbahnhof

Köln - Normalerweise brummt es am Kölner Hauptbahnhof rund um die Uhr, doch jetzt heißt es: Zwangspause! Und das für ganze zehn Tage. Ursprünglich sollte ein neues Stellwerk ans Netz gehen.

Der Kölner Hauptbahnhof steht ab Freitag (14. November) für 10 Tage still. © Henning Kaiser/dpa

Wie die Bahn mitteilt, steht der Zugverkehr im Herzen von Köln ab Freitagabend (14. November, 21 Uhr) praktisch still.

Fernzüge, Regionalbahnen – alles lahmgelegt. Nur die S-Bahnen dürfen weiterrollen, weil die schon seit ein paar Jahren über ein eigenes digitales Stellwerk laufen.

Wer also mit dem ICE oder RE in die Domstadt will, muss auf die S-Bahn oder andere Umwege ausweichen.

Einziger Trost: Nur eine Nacht lang, vom 19. auf den 20. November, ist der Hauptbahnhof wirklich komplett dicht.

Die Bahn wollte ursprünglich ein neues Stellwerk ans Laufen bringen. Wegen einem Softwarefehler müssen die Pläne allerdings verworfen werden.

Vorerst möchte man das alte System weiter nutzen und erst später auf die neue Technik umzustellen. Dafür sei dann allerdings eine zweite Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs nötig. Wann diese erfolgt, ist noch unklar.