Ab Freitag: Zehn Tage Stillstand am Kölner Hauptbahnhof
Köln - Normalerweise brummt es am Kölner Hauptbahnhof rund um die Uhr, doch jetzt heißt es: Zwangspause! Und das für ganze zehn Tage. Ursprünglich sollte ein neues Stellwerk ans Netz gehen.
Wie die Bahn mitteilt, steht der Zugverkehr im Herzen von Köln ab Freitagabend (14. November, 21 Uhr) praktisch still.
Fernzüge, Regionalbahnen – alles lahmgelegt. Nur die S-Bahnen dürfen weiterrollen, weil die schon seit ein paar Jahren über ein eigenes digitales Stellwerk laufen.
Wer also mit dem ICE oder RE in die Domstadt will, muss auf die S-Bahn oder andere Umwege ausweichen.
Einziger Trost: Nur eine Nacht lang, vom 19. auf den 20. November, ist der Hauptbahnhof wirklich komplett dicht.
Die Bahn wollte ursprünglich ein neues Stellwerk ans Laufen bringen. Wegen einem Softwarefehler müssen die Pläne allerdings verworfen werden.
Vorerst möchte man das alte System weiter nutzen und erst später auf die neue Technik umzustellen. Dafür sei dann allerdings eine zweite Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs nötig. Wann diese erfolgt, ist noch unklar.
So läuft der Verkehr am Kölner Hauptbahnhof während der Arbeiten
Wie die Bahn mitteilt, wird die Sperrung für interne Arbeiten nun aufrecht erhalten.
Viele ICE halten während der Zeit in Ehrenfeld oder Köln Messe/Deutz statt am Hauptbahnhof.
Manche Züge umfahren Köln komplett, andere Regionalzüge wie der RE1 (Aachen–Hamm) oder der RE5 (Wesel–Koblenz) nehmen gleich ganz neue Routen – teils ohne Stopp in Leverkusen oder Düsseldorf-Benrath.
Reisende müssen sich auf Umstiege, S-Bahnen, Busse und Umleitungen einstellen. In manchen Nächten fahren sogar Ersatzbusse.
Tipp der Bahn: Unbedingt vor der Fahrt in der App oder online checken, wie man ans Ziel kommt.
Wenn alles nach Plan läuft, soll ab Montag, 24. November, 5 Uhr wieder alles normal rollen.
Erstmeldung am 10. November um 07.15 Uhr, Update am 14. November um 06.42 Uhr.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa