Abfallermittler jagen Müllsünder: Erfolgsquote lässt aufhorchen

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Alte Möbel, Farbeimer oder große Pappkartons: An vielen Stellen türmt sich illegal entsorgter Müll. Städte wie Bonn gehen nun aktiv dagegen vor.

Von Petra Albers

Bonn - Spezielle Abfallermittler des Ordnungsamtes sollen in Bonn die Verursacher von illegalem Müll ausfindig machen.

Mitarbeiter der Abfallbetriebe BonnOrange entsorgen illegal abgelegten Müll.
Mitarbeiter der Abfallbetriebe BonnOrange entsorgen illegal abgelegten Müll.  © Federico Gambarini/dpa

Die erste Zwischenbilanz fällt nach Angaben der Stadt positiv aus: Im ersten Halbjahr 2026 seien in rund 300 Fällen Ermittlungen zu wildem Müll aufgenommen worden - mehr als im ganzen Jahr 2025.

In über 80 Prozent der Fälle hätten die Täter ermittelt werden können. Seit Mitte 2025 ist zunächst ein Abfallermittler im Einsatz, ab September sollen zwei weitere Stellen besetzt werden.

Die Mülldetektive suchen in den Hinterlassenschaften nach Spuren wie etwa Adressen auf Kartons oder sie befragen Zeugen.

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Geplant sei künftig auch, sich an einschlägig bekannten Ablagestellen "auf die Lauer zu legen", sagte Sascha Hessenbruch, Abteilungsleiter Ordnungswidrigkeiten bei der Stadt Bonn. Auch in einigen anderen NRW-Städten sind Abfallermittler im Einsatz.

Das Problem des wilden Mülls sei besonders ärgerlich, weil viele Dinge - etwa Sperrmüll oder Elektroschrott - kostenlos an den Wertstoffhöfen abgegeben werden könnten oder sogar abgeholt würden, sagte ein Sprecher der Abfallbetriebe BonnOrange.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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