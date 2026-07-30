Abfallermittler jagen Müllsünder: Erfolgsquote lässt aufhorchen

Bonn - Spezielle Abfallermittler des Ordnungsamtes sollen in Bonn die Verursacher von illegalem Müll ausfindig machen.

Mitarbeiter der Abfallbetriebe BonnOrange entsorgen illegal abgelegten Müll. © Federico Gambarini/dpa

Die erste Zwischenbilanz fällt nach Angaben der Stadt positiv aus: Im ersten Halbjahr 2026 seien in rund 300 Fällen Ermittlungen zu wildem Müll aufgenommen worden - mehr als im ganzen Jahr 2025.

In über 80 Prozent der Fälle hätten die Täter ermittelt werden können. Seit Mitte 2025 ist zunächst ein Abfallermittler im Einsatz, ab September sollen zwei weitere Stellen besetzt werden.

Die Mülldetektive suchen in den Hinterlassenschaften nach Spuren wie etwa Adressen auf Kartons oder sie befragen Zeugen.

Geplant sei künftig auch, sich an einschlägig bekannten Ablagestellen "auf die Lauer zu legen", sagte Sascha Hessenbruch, Abteilungsleiter Ordnungswidrigkeiten bei der Stadt Bonn. Auch in einigen anderen NRW-Städten sind Abfallermittler im Einsatz.