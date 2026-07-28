Bange Blicke Richtung Köln: Rheinpegel droht auf Rekord-Tief zu sinken
Von Volker Danisch
Köln - Auf dem viel befahrenen Rhein wird in Köln ein historischer Tiefstand befürchtet.
Für den Kölner Pegel gehe die Abschätzung von 67 Zentimetern für diesen Samstag (1. August) aus, sagte der Außenbezirksleiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Rhein, Markus Neumann.
Das wäre ein neuer Tiefpunkt seit Beginn der Pegelaufzeichnungen. Bisher sind es 69 Zentimeter.
In der Fahrrinne seien es in Köln 1,11 Meter mehr, sodass für Schiffe bei einem Pegelstand von 67 Zentimetern noch 1,78 Meter zur Verfügung stünden.
Ein Frachtschiff brauche allerdings auch mindestens 30 Zentimeter Wasser unter dem Kiel.
Deshalb könnten viele Schiffe nur noch wenig Ladung aufnehmen. Die großen Tanker könnten bei so wenig Wasser eigentlich nicht mehr fahren.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa