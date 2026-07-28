Bange Blicke Richtung Köln: Rheinpegel droht auf Rekord-Tief zu sinken

Köln - Auf dem viel befahrenen Rhein wird in Köln ein historischer Tiefstand befürchtet.

Der Rheinpegel bei Köln droht auf einen historischen Tiefstand zu sinken. © Oliver Berg/dpa

Für den Kölner Pegel gehe die Abschätzung von 67 Zentimetern für diesen Samstag (1. August) aus, sagte der Außenbezirksleiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Rhein, Markus Neumann.

Das wäre ein neuer Tiefpunkt seit Beginn der Pegelaufzeichnungen. Bisher sind es 69 Zentimeter.

In der Fahrrinne seien es in Köln 1,11 Meter mehr, sodass für Schiffe bei einem Pegelstand von 67 Zentimetern noch 1,78 Meter zur Verfügung stünden.

Ein Frachtschiff brauche allerdings auch mindestens 30 Zentimeter Wasser unter dem Kiel.