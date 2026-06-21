Achtung Köln! Durch diese Baustelle wird es jetzt richtig eng auf den Straßen

Köln - Ab Ende Juni sorgen Bauarbeiten am Hochwasserschutz und an Gleisen in Köln -Deutz rund um die Deutzer Brücke für massive Verkehrs- und Bahn-Einschränkungen.

Auf der Deutzer Brücke kommt es durch die Bauarbeiten im Sommer zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und längeren Staus. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Stadt mitteilt, wird vom 26. Juni bis Anfang September auf der Mindener Straße eine wichtige Geradeausspur Richtung Brücke gesperrt, sodass Autofahrer nur noch einspurig weiterkommen.

Auch in Gegenrichtung Richtung Deutz bleibt weniger Platz, was den Verkehr zusätzlich ausbremst.

Wer aus Richtung Mülheim oder der B55a kommt und in die Innenstadt will, soll am besten großräumig über die Severinsbrücke ausweichen.

Ab dem 29. Juni wird es noch etwas komplizierter, weil dann auch Fahrspuren Richtung Poll wegfallen und mehrere Umleitungen eingerichtet werden müssen. Gleichzeitig entfällt damit eine wichtige Wendemöglichkeit.