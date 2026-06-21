Achtung Köln! Durch diese Baustelle wird es jetzt richtig eng auf den Straßen
Köln - Ab Ende Juni sorgen Bauarbeiten am Hochwasserschutz und an Gleisen in Köln-Deutz rund um die Deutzer Brücke für massive Verkehrs- und Bahn-Einschränkungen.
Wie die Stadt mitteilt, wird vom 26. Juni bis Anfang September auf der Mindener Straße eine wichtige Geradeausspur Richtung Brücke gesperrt, sodass Autofahrer nur noch einspurig weiterkommen.
Auch in Gegenrichtung Richtung Deutz bleibt weniger Platz, was den Verkehr zusätzlich ausbremst.
Wer aus Richtung Mülheim oder der B55a kommt und in die Innenstadt will, soll am besten großräumig über die Severinsbrücke ausweichen.
Ab dem 29. Juni wird es noch etwas komplizierter, weil dann auch Fahrspuren Richtung Poll wegfallen und mehrere Umleitungen eingerichtet werden müssen. Gleichzeitig entfällt damit eine wichtige Wendemöglichkeit.
Auch KVB-Linien müssen dran glauben
Parallel dazu trifft es auch den ÖPNV hart: Wegen der Arbeiten am Hochwasserschutztor und an den Gleisen werden die KVB-Linien 1 und 9 zwischen Heumarkt und Bahnhof Deutz/Messe getrennt. Außerdem ist die KVB Linie 7 zwischen Neumarkt und Deutzer Freiheit unterbrochen.
In den betroffenen Abschnitten sollen Ersatzbusse eingesetzt werden. Für Köln bedeutet das insgesamt: deutlich mehr Stau, längere Fahrzeiten und ein Sommer, in dem man rund um Deutz besser etwas mehr Geduld einplant.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa