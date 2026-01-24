"Lachende Kölnarena" rüstet auf: Darauf dürfen sich die Jecken ab sofort freuen

Für die verbleibenden Ausgaben der "Lachenden Kölnarena" hat die ARENA Management GmbH eine neue Lichtinstallation unter dem Dach der Lanxess-Arena angebracht.

Von Tobias Kremer

Köln - Seit 61 Jahren gehört die "Lachende Kölnarena" fest zum Karnevalsprogramm in Köln. Damit den Besuchern auch in diesem Jahr etwas Neues geboten wird, haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Bis zu 250.000 Karnevalisten strömen nach Angaben der Veranstalter Jahr für Jahr zu den Terminen der "Lachenden Kölnarena".  © ARENA Management GmbH

Seit Freitagabend leuchten neun kreisrunde Traversen unter der Decke der Lanxess-Arena. Das hat die ARENA Management GmbH als Veranstalter mitgeteilt.

Demnach sind an den neuen Installationen insgesamt 1244 Lichterketten mit jeweils sieben leuchtenden Kugeln im Arenahimmel angebracht.

"Dies ergibt eine Summe von 8708 schwebenden Kugeln, die über dem Publikum für ein stimmungsvolles Lichtermeer sorgen", sind sich die Veranstalter sicher.

Die neun Traversen sollen die Lanxess-Arena in ein "stimmungsvolles Lichtermeer" verwandeln.  © ARENA Management GmbH

Zu sehen sein wird die neue Installation an allen elf verbleibenden Terminen der "Lachenden Kölnarena". Die letzte Show findet an Karnevalssonntag (15. Februar) statt. Wie immer dürfen sich die Gäste selbst verpflegen und Essen und Trinken mitbringen.

