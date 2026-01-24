"Lachende Kölnarena" rüstet auf: Darauf dürfen sich die Jecken ab sofort freuen
Köln - Seit 61 Jahren gehört die "Lachende Kölnarena" fest zum Karnevalsprogramm in Köln. Damit den Besuchern auch in diesem Jahr etwas Neues geboten wird, haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht.
Seit Freitagabend leuchten neun kreisrunde Traversen unter der Decke der Lanxess-Arena. Das hat die ARENA Management GmbH als Veranstalter mitgeteilt.
Demnach sind an den neuen Installationen insgesamt 1244 Lichterketten mit jeweils sieben leuchtenden Kugeln im Arenahimmel angebracht.
"Dies ergibt eine Summe von 8708 schwebenden Kugeln, die über dem Publikum für ein stimmungsvolles Lichtermeer sorgen", sind sich die Veranstalter sicher.
Zu sehen sein wird die neue Installation an allen elf verbleibenden Terminen der "Lachenden Kölnarena". Die letzte Show findet an Karnevalssonntag (15. Februar) statt. Wie immer dürfen sich die Gäste selbst verpflegen und Essen und Trinken mitbringen.
Titelfoto: ARENA Management GmbH