Kölner Schwimmbad installiert 17 Kameras am Beckenrand: Das steckt dahinter

Köln - Die KölnBäder sorgen für mehr Sicherheit beim Schwimmen im Ossendorfbad: Ein Ertrinkenden-Erkennungssystem zeigt der Badeaufsicht ab sofort an, wenn es im Becken brenzlig wird.

KI-Technologie im Ossendorfbad: Erkennt die Software Auffälligkeiten, die auf eine Notsituation hindeuten, wird die Badeaufsicht umgehend alarmiert. © KölnBäder

Wie eine Sprecherin am Freitag berichtete, setzen die KölnBäder auf künstliche Intelligenz, um die Sicherheit der Badegäste weiter zu erhöhen. Demnach werden nun schrittweise insgesamt 17 Kameras installiert, die (ausschließlich) die Wasserflächen der Schwimmbecken im Ossendorfbad erfassen, damit potenzielle Notlagen frühzeitig erkannt werden können.

"Das System analysiert mithilfe von KI in Echtzeit das Bewegungsverhalten der Schwimmerinnen und Schwimmer. Erkennt die Software Auffälligkeiten, die auf eine mögliche Notsituation hindeuten, wird das Aufsichtspersonal innerhalb kürzester Zeit alarmiert", erklärte die Sprecherin.

Lebensrettende Maßnahmen könnten so deutlich schneller erfolgen, während die Wasseraufsicht bei ihrer Arbeit unterstützt wird.

Die Investitionskosten für den Einsatz der KI-Technologie betragen rund 80.000 Euro.