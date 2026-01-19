Anders heizen als bisher? Köln startet Forschungsbohrung

Krefeld - Rechnet sich im Raum Köln die Nutzung von Erdwärme aus großen Tiefen? Um dies herauszufinden, startet bald eine Forschungsbohrung im Kölner Stadtteil Dellbrück.

Nach Krefeld rückt nun auch Köln in das Visier der Forscher. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Geologische Dienst NRW will dabei auf dem Gelände eines ehemaligen Sportplatzes bis zu 1.000 Meter tief bohren.

Die Geologen wollen Kalkgestein untersuchen, in dem durch Hohlräume Wasser fließen und sich erwärmen kann. "Je tiefer diese Gesteine vorkommen, desto wärmer ist darin enthaltenes Wasser, womit man heizen könnte", teilte die Behörde mit.

Die Ergebnisse fließen in die Entscheidung ein, ob in der Region künftig die sogenannte tiefe Geothermie für eine klimafreundliche Wärmeversorgung genutzt werden kann.

Das liefe dann so ab: Das warme Wasser wird aus der Tiefe an die Oberfläche gepumpt. Dort gibt es seine Wärme über Wärmetauscher etwa an ein Fernwärmenetz, an Industriebetriebe oder Gewächshäuser ab.

Das abgekühlte Wasser wird über eine zweite Bohrung dann wieder in die Tiefe gebracht. Vorteil: Das warme Tiefenwasser steht immer zur Verfügung, wetterunabhängig auch im Winter.