Schnäppchenjäger aufgepasst: Kölner Fundbüro verkauft Fahrräder und weitere Fundsachen
Köln - Schnäppchenjäger aufgepasst: Das Fundbüro der Stadt Köln verkauft in der kommenden Woche rund 250 Fahrräder. Daneben kommen weitere Fundsachen unter den Hammer.
Am kommenden Mittwoch um 10 Uhr beginnt der Drahtesel-Verkauf im Atrium des Kalk-Karree am Ottmar-Pohl-Platz. Dann haben Interessenten insgesamt zwei Stunden Zeit, die Zweiräder auf Herz und Nieren zu prüfen.
"Einige Räder sind sofort fahrbereit, andere reparaturbedürftig", betont das Fundbüro. Es sei daher empfehlenswert, eine eigene Luftpumpe mitzubringen, um das gekaufte Rad noch vor Ort startklar und transportfähig machen zu können.
Die Preise fangen dabei schon ab 20 Euro an, können je nach Qualität des Zweirads aber stark variieren. So werden etwa auch hochwertige Rennräder für 700 Euro angeboten. Bezahlt werden kann mit EC- und Kreditkarte oder in bar. Schecks werden hingegen nicht akzeptiert.
Bei allen angebotenen Fahrrädern ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen.
Am Freitag werden Schmuck und weitere Fundsachen versteigert
Wer etwas mehr Nervenkitzel braucht, kommt dann am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr im Konferenzraum des Fundbüros an der Dillenburger Straße auf seine Kosten, wenn das Fundbüro wieder zahlreiche Fundsachen versteigert.
Unter den Hammer kommen dabei unter anderem Echt- und Modeschmuck, hochwertige Elektronik sowie Elektrowerkzeuge.
Daneben werden wieder die sogenannten Wundertüten für Preise zwischen einem und 50 Euro angeboten.
Was darin ist, ist zwar unklar. Der Warenwert schwanke allerdings zwischen 10 und 250 Euro - in Einzelfällen sogar darüber, verspricht das Fundbüro.
Alle angebotenen Waren werden allerdings nicht auf ihre Funktionalität geprüft. Gewährleistung und Rücknahme sind ausgeschlossen, warnen die Verantwortlichen.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa