Schnäppchenjäger aufgepasst: Kölner Fundbüro verkauft Fahrräder und weitere Fundsachen

Köln - Schnäppchenjäger aufgepasst: Das Fundbüro der Stadt Köln verkauft in der kommenden Woche rund 250 Fahrräder. Daneben kommen weitere Fundsachen unter den Hammer.

Nicht alle Fahrräder, die das Fundbüro am Mittwoch verkauft, sind direkt fahrbereit. Das Mitbringen einer Luftpumpe wird daher empfohlen. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Am kommenden Mittwoch um 10 Uhr beginnt der Drahtesel-Verkauf im Atrium des Kalk-Karree am Ottmar-Pohl-Platz. Dann haben Interessenten insgesamt zwei Stunden Zeit, die Zweiräder auf Herz und Nieren zu prüfen.

"Einige Räder sind sofort fahrbereit, andere reparaturbedürftig", betont das Fundbüro. Es sei daher empfehlenswert, eine eigene Luftpumpe mitzubringen, um das gekaufte Rad noch vor Ort startklar und transportfähig machen zu können.

Die Preise fangen dabei schon ab 20 Euro an, können je nach Qualität des Zweirads aber stark variieren. So werden etwa auch hochwertige Rennräder für 700 Euro angeboten. Bezahlt werden kann mit EC- und Kreditkarte oder in bar. Schecks werden hingegen nicht akzeptiert.

Bei allen angebotenen Fahrrädern ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen.