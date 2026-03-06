Alarmierende Zahlen: Immer mehr Frauen melden häusliche Gewalt in Köln

Köln - Immer mehr Frauen in Köln wenden sich wegen häuslicher Gewalt an Beratungsstellen. Besonders im rechtsrheinischen Teil der Stadt schlagen die Einrichtungen Alarm.

Beratungsstellen in Köln für häusliche Gewalt verzeichnen deutlich steigende Zahlen. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Im vergangenen Jahr haben fast 4000 Frauen in Köln Gewalt durch den Partner oder im familiären Umfeld bei der Polizei angezeigt.

Viele von ihnen suchten zusätzlich Unterstützung bei der Beratungsstelle "Der Wendepunkt" der Diakonie Michaelshoven.

Dort meldeten sich mehr als 700 Betroffene, deutlich mehr als noch ein Jahr zuvor. Laut der Beratungsstelle ist die Zahl der Fälle um rund 15 Prozent gestiegen.

Die Mitarbeiterinnen berichten, dass in vielen Situationen nicht nur die Frauen selbst leiden. Häufig leben auch Kinder im Haushalt, die die Gewalt mitbekommen.