Baustellen in Köln: Diese Ecken sind jetzt betroffen

Köln - Auf den Straßen von Köln wird es aktuell an zwei Stellen etwas eng: In der Altstadt/Nord und in Porz gibt es Baustellen , die den Verkehr betreffen.

Baustellen in Köln sorgen aktuell für Verkehrseinschränkungen in mehreren Stadtteilen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Stadt mitteilt, wurden im Tunnel Gulliver/Bahndamm bei Betonuntersuchungen Schäden entdeckt. Dabei handelt es sich offenbar um alte Bombenschäden aus dem Jahr 1955, die vor rund 70 Jahren repariert wurden.

Da Steine herunterfallen könnten, bleibt der Tunnel aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Die Zufahrt vom Tunnel auf die Rheinuferstraße Richtung Norden/Zoobrücke ist aktuell nicht möglich.

Gutachter prüfen noch, wie groß die Schäden wirklich sind und wie lange die Sperrung dauern wird. Details zur Instandsetzung gibt es erst nach Vorlage der Ergebnisse.