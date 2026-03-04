Baustellen in Köln: Diese Ecken sind jetzt betroffen
Köln - Auf den Straßen von Köln wird es aktuell an zwei Stellen etwas eng: In der Altstadt/Nord und in Porz gibt es Baustellen, die den Verkehr betreffen.
Wie die Stadt mitteilt, wurden im Tunnel Gulliver/Bahndamm bei Betonuntersuchungen Schäden entdeckt. Dabei handelt es sich offenbar um alte Bombenschäden aus dem Jahr 1955, die vor rund 70 Jahren repariert wurden.
Da Steine herunterfallen könnten, bleibt der Tunnel aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Die Zufahrt vom Tunnel auf die Rheinuferstraße Richtung Norden/Zoobrücke ist aktuell nicht möglich.
Gutachter prüfen noch, wie groß die Schäden wirklich sind und wie lange die Sperrung dauern wird. Details zur Instandsetzung gibt es erst nach Vorlage der Ergebnisse.
In Porz startete am Dienstag (3. März 2026) die Modernisierung der Ampelanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Friedrichstraße/Schillerstraße. Die Ampeln selbst werden ausgetauscht, außerdem bekommen Fahrbahndecke und Markierungen ein Upgrade.
Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2026. Währenddessen werden Straßen und Gehwege abschnittsweise eingeengt, der Verkehr wird aber gesichert an den Baustellen vorbeigeleitet. Temporäre Zebrastreifen sorgen dafür, dass Fußgänger sicher queren können.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa