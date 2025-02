Appell an Henriette Reker: Tierschützer fordern Pferdeverbot im Kölner Karneval

Durch laute Musik und Menschenmassen stehen die Pferde während der Umzüge laut PETA unter enormem Stress. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zwar haben inzwischen einige NRW-Städte Pferde in Karnevalsumzügen verboten, die Stadt Köln als Karnevalshochburg hält allerdings weiterhin an deren Einsatz fest. Das will die Tierschutzorganisation PETA nun ändern.

Dafür hat der Verein eine NRW-weite Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut INSA in Auftrag gegeben - und überraschende Ergebnisse zutage gefördert: Demnach sind insgesamt 70 Prozent der Befragten für ein Pferdeverbot im Karneval, während sich nur 20 Prozent dagegen aussprechen würden.

Die Ergebnisse habe man auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) zugespielt und die Politikerin "erneut dazu aufgefordert, den Einsatz von Pferden bei den Umzügen zu untersagen", teilt PETA mit.

Laut der Umfrage seien mit 78 Prozent besonders viele Frauen für den Ausschluss der Tiere. Aber auch 61 Prozent aller Männer habe sich für ein Verbot ausgesprochen.