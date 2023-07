Asbest in zwei Kölner Kitas gefunden! Gefahrstoff im Bodenkleber

Köln – Alarmierende Nachrichten für Eltern: In zwei Kölner Kitas wurde Asbest gefunden! Die beiden betroffenen Einrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Die Stadt Köln hat den Fund von Asbest in zwei Kitas bestätigt. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

"Zu keinem Zeitpunkt war die Gesundheit von Kindern und Mitarbeitenden gefährdet", erklärte die Stadt Köln am heutigen Dienstag in einer Mitteilung.

Demnach handelt es sich bei den zwei städtischen Einrichtungen um die Kita Mauritiuswall in der Innenstadt und die Kita Osloer Straße in Chorweiler.

In beiden Fällen sei gebundener Asbest im Bodenkleber nachgewiesen worden. "Asbest ist ein mineralischer Stoff, der sich nicht verflüchtigt. In gebundener Form ist der Stoff nicht gesundheitsschädlich", hieß es in dem offiziellen Schreiben.

Zuvor hatte ein Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" für Aufsehen gesorgt, demzufolge die Stadt den Eltern der Kita-Kinder den Asbest-Fund zunächst verschwiegen haben soll.