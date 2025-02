Auf Druck der AfD: Kölner Schulen müssen Podiumsdiskussionen absagen

An verschiedenen Kölner Schulen wurden Podiumsdiskussionen zur Bundestagswahl 2025 auf Druck der AfD abgesagt. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Das berichtet die Kölner AfD auf ihrer Internetseite.

Stein des Anstoßes sind demnach Podiumsdiskussionen in verschiedenen Kölner Schulen, zu denen AfD-Vertreter nicht eingeladen worden seien. Das verstoße gegen das Neutralitätsgebot, so die Partei.

Konkret geht es dabei um Veranstaltungen am 25. Januar am Heinrich-Heine-Gymnasium in Köln-Ostheim sowie am 13. Februar an der Katharina-Henoth-Gesamtschule in Köln-Kalk.

Nachdem sich die Partei darüber bei der Bezirksregierung beschwert hatte, habe diese die Schulen vor die Wahl gestellt, die Diskussionen entweder abzusagen oder AfD-Vertreter dazu einzuladen. Beide Schulen hatten sich anschließend dazu entschlossen, die Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen.