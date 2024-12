Aus den USA nach Köln: Diese Aktion kommt am Wochenende auf den Ebertplatz

Köln - Mitten auf dem Ebertplatz haben Kölnerinnen und Kölner am kommenden Samstag die Möglichkeit, mit der Polizei und NRW-Innenminister Herbert Reul (72) ins Gespräch zu kommen - diese besondere Aktion steckt dahinter.

Vor drei Jahren war "Coffee with a Cop" schon in Langenfeld zu Gast. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Eigentlich ist die Idee fernab des großen Teichs in den USA entstanden: "Coffee with a Cop".

Inzwischen ist die kommunikative Aktion auch in Deutschland angekommen. Am kommenden Samstag ist sie erstmals in Köln zu Gast.

An einem Oldtimer-Truck gibt es für alle Interessierten die Chance, bei Kaffee, Tee und Kakao mit Polizisten über deren Beruf oder andere Themen zu sprechen.

Ziel der vor drei Jahren ins Leben gerufenen Aktion ist es, Vorbehalte, Ängste und Barrieren abzubauen. Ebenso sollen das Verständnis und Vertrauen ineinander gestärkt werden.