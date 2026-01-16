Autobahn GmbH warnt vor Einschränkungen auf der A4 Richtung Köln

Köln/Bergisch Gladbach - Auf der A4 in Richtung Köln kommt es in der kommenden Woche an zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu Verkehrseinschränkungen

Die A4 wird aktuell zwischen den Anschlussstellen Köln-Merheim und Bergisch Gladbach-Bensberg saniert. In der Folge kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilt, muss die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Köln-Merheim und Bergisch Gladbach-Bensberg bzw. Untereschbach von Montag auf Dienstag sowie von Dienstag auf Mittwoch jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr auf eine Spur verengt werden.

Dienstagnacht wird zudem die Auffahrt auf die A4 in Richtung Köln von der Anschlussstelle Bergisch Gladbach.Bensberg aus gesperrt.

Grund dafür ist der Aufbau der Baustellenverkehrsführung im Rahmen der Restarbeiten der Fahrbahnsanierung auf dem Teilstück der A4.