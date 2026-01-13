Baustellen 2026: Darauf müssen Kölner sich einstellen

Köln - Während der Schulferien 2026 wird es auf der rechten Rheinseite richtig viele Baustellen geben. Die Stadt Köln und KVB nutzen die verkehrsärmere Zeit, um dringend nötige Arbeiten an Gleisen, Brücken und Haltestellen gebündelt durchzuführen.

Die KVB nutzen die Ferien 2026, um Gleise, Weichen und Haltestellen auf der rechten Rheinseite zu modernisieren. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Vor allem die Linien 1, 7 und 9 sind betroffen: Die KVB erneuern Gleise, Weichen und Oberleitungen, tauschen Brückenbauteile auf der Deutzer Brücke aus und modernisieren die Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe.

Auch ein neues Hochwasserschutztor an der Mindener Straße wird eingebaut, um die Bahnen sicherzumachen, falls der Rhein mal wieder steigt.

Die Bauarbeiten sind auf drei Zeiträume verteilt: Osterferien, Sommerferien und Herbstferien. Dann fahren die Linien nur auf Teilstrecken, Ersatzbusse übernehmen die Verbindung.

Wer nach Deutz will, kann zusätzlich auf andere KVB-Linien, S-Bahnen oder Regionalzüge ausweichen.

"Wir bündeln die Maßnahmen, um die Belastung für Anwohnende und Fahrgäste so gering wie möglich zu halten", erklärt die Stadt.