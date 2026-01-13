Baustellen 2026: Darauf müssen Kölner sich einstellen
Köln - Während der Schulferien 2026 wird es auf der rechten Rheinseite richtig viele Baustellen geben. Die Stadt Köln und KVB nutzen die verkehrsärmere Zeit, um dringend nötige Arbeiten an Gleisen, Brücken und Haltestellen gebündelt durchzuführen.
Vor allem die Linien 1, 7 und 9 sind betroffen: Die KVB erneuern Gleise, Weichen und Oberleitungen, tauschen Brückenbauteile auf der Deutzer Brücke aus und modernisieren die Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe.
Auch ein neues Hochwasserschutztor an der Mindener Straße wird eingebaut, um die Bahnen sicherzumachen, falls der Rhein mal wieder steigt.
Die Bauarbeiten sind auf drei Zeiträume verteilt: Osterferien, Sommerferien und Herbstferien. Dann fahren die Linien nur auf Teilstrecken, Ersatzbusse übernehmen die Verbindung.
Wer nach Deutz will, kann zusätzlich auf andere KVB-Linien, S-Bahnen oder Regionalzüge ausweichen.
"Wir bündeln die Maßnahmen, um die Belastung für Anwohnende und Fahrgäste so gering wie möglich zu halten", erklärt die Stadt.
So laufen die Bauarbeiten im Sommer 2026
Besonders umfangreich sind die Sommerferienarbeiten: Die Linie 1 zwischen Merheim und Bensberg ist gesperrt, dazu wird an Brücken, Schalthäusern und P&R-Zufahrten gearbeitet.
Auch in Bergisch Gladbach stehen Gleis- und Technikarbeiten an. Parallel dazu laufen Arbeiten an der Linie 9 sowie an der Linie 7 zwischen Heumarkt und Deutzer Freiheit.
Die Deutzer Brücke bleibt zwar für Autos befahrbar, die innere Fahrspur neben den Gleisen ist aber gesperrt, Rad- und Gehwege bleiben offen. Am Bahnhof Deutz/Messe tauschen die KVB während der Sperrungen Bodenbeläge aus und sanieren Brandschutz und Bahnsteige.
Langfristig soll dafür gesorgt werden, dass das rechtsrheinische Nahverkehrsnetz modern, sicher und leistungsfähig bleibt.
Alle Infos zu Ersatzverkehr und Bauzeiten sind online im Ratsinformationssystem abrufbar.
