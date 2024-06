Darum fahren jetzt einen Monat lang keine Lastwagen durch die Kölner City

Während der Fußball-EM dürfen Lastwagen ab 7,5 Tonnen nicht durch die Kölner Innenstadt fahren. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Denn wie die Stadtverwaltung am Dienstagmittag mitgeteilt hat, gilt vom 14. Juni bis zum 14. Juli ein Fahrverbot für Laster mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 7,5 Tonnen sowie ein Drohnen-Mitführverbot.

Das Lastwagen-Verbot gilt in der Innenstadt während des gesamten Events täglich von 10 Uhr bis 1 Uhr sowie in Lindenthal an den fünf Kölner Spieltagen ebenfalls von 10 Uhr bis 1 Uhr.

Allerdings gibt es eine Einschränkung, wie die Stadt weiter mitteilt: Die Zufahrt für Sattelschlepper mit Anlieferungen für ansässige Gewerbetreibende - etwa aus dem Gastro-Bereich - soll durchgehend möglich bleiben. Dafür muss jedoch ein entsprechender Nachweis im Fahrzeug geführt und bei Kontrollen vorgelegt werden.

Das Drohnen-Mitführverbot gilt hingegen nur an einigen Stellen im Stadtgebiet. An den fünf Kölner Spieltagen gilt es beispielsweise rund um das RheinEnergie-Stadion, während es an der "Public Viewing Area" am Konrad-Adenauer-Ufer nur an den beiden Veranstaltungstagen (19. und 25. Juni) greift.