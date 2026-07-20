Diese Zahl zeigt, wie dreckig Kölns Einkaufsmeile wirklich war
Köln - Pünktlich zum Start in die Sommerferien ist Kölns wohl bekannteste Einkaufsmeile wieder auf Vordermann gebracht worden. Nach zwei Monaten Intensivreinigung glänzt die Hohe Straße jetzt wieder.
Während die meisten Kölner längst im Bett lagen, rückte in den Nachtstunden der vergangenen Wochen ein spezieller Reinigungstrupp an und machte sich an die Arbeit.
Obwohl spezielle Masche einen zum Einsatz kamen, steckte dahinter laut AWB auch jede Menge Handarbeit. Festgeklebte Kaugummis wurden zum Beispiel einzeln entfernt.
Dabei kam eine beeindruckende Zahl zusammen: Schätzungsweise 250.000 Kaugummis mussten die Mitarbeiter in den vergangenen zwei Monaten entfernen.
Die Pflaster zeigten sich nun wieder deutlich heller und gepflegter. Insgesamt wurden rund 15.000 Quadratmeter Fläche auf der Hohe Straße intensiv gereinigt.
Die Intensivreinigung setzt laut AWB dort an, wo die normale Straßenreinigung nicht mehr ausreicht. Für den Kraftakt habe es auch von Passanten viel Applaus gegeben.
"Wir freuen uns sehr, dass die Maßnahme von den Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv wahrgenommen wurde - vor Ort haben wir viele freundliche und anerkennende Rückmeldungen erhalten", sagt Sebastian Schneider, Disponent für die Reinigungsarbeiten.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa