Diese Zahl zeigt, wie dreckig Kölns Einkaufsmeile wirklich war

Köln - Pünktlich zum Start in die Sommerferien ist Kölns wohl bekannteste Einkaufsmeile wieder auf Vordermann gebracht worden. Nach zwei Monaten Intensivreinigung glänzt die Hohe Straße jetzt wieder.

Die Hohe Straße zählt zu den meistgenutzten Einkaufsstraßen Kölns. Entsprechend viele Spuren hinterlassen täglich Tausende Besucher. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Während die meisten Kölner längst im Bett lagen, rückte in den Nachtstunden der vergangenen Wochen ein spezieller Reinigungstrupp an und machte sich an die Arbeit.

Obwohl spezielle Masche einen zum Einsatz kamen, steckte dahinter laut AWB auch jede Menge Handarbeit. Festgeklebte Kaugummis wurden zum Beispiel einzeln entfernt.

Dabei kam eine beeindruckende Zahl zusammen: Schätzungsweise 250.000 Kaugummis mussten die Mitarbeiter in den vergangenen zwei Monaten entfernen.

Die Pflaster zeigten sich nun wieder deutlich heller und gepflegter. Insgesamt wurden rund 15.000 Quadratmeter Fläche auf der Hohe Straße intensiv gereinigt.