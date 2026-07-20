Bauarbeiten bis Ende September: Diese wichtige KVB-Linie wird durch Busse ersetzt
Köln – Wer normalerweise mit der Stadtbahnlinie 7 zwischen Zündorf und der Kölner Innenstadt unterwegs ist, muss sich ab sofort auf Änderungen einstellen.
Statt der gewohnten Bahnen rollen zwischen dem Neumarkt und Zündorf nun Busse. Die Ersatzfahrzeuge sind unter der Liniennummer 107 unterwegs und bringen Fahrgäste ohne Umstieg in die Innenstadt und wieder zurück.
Dafür fällt der reguläre Betrieb der Linie 7 im rechtsrheinischen Bereich zwischen Deutzer Freiheit und Zündorf vorübergehend weg.
Der Grund für die Umstellung sind die laufenden Bauarbeiten der KVB zwischen der Deutzer Brücke und Bergisch Gladbach-Bensberg. Deshalb sind die Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 bereits seit Ende Juni voneinander getrennt.
Wer in Richtung Innenstadt möchte, sollte laut KVB möglichst auf die Linien 3 und 4 ausweichen. So lassen sich längere Wartezeiten und Umstiege vermeiden.
Die Einschränkungen sollen noch einige Wochen dauern: Die aktuelle Bauphase ist nach Angaben der KVB bis Anfang September geplant. Danach soll der normale Betrieb wieder aufgenommen werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa