Offene Schulhöfe in den Ferien: Freizeit-Angebot spaltet die Kölner

Köln - Pünktlich zum Start der Sommerferien macht die Stadt Köln ihre Schulhöfe für Kinder und Jugendliche zugänglich. Doch nicht alle sind von dem Plan überzeugt.

Die Stadt Köln öffnet während der Sommerferien ihre Schulhöfe. Das sorgt für Lob, aber auch für Kritik. (Symbolbild) © Lars Klemmer/dpa

Ab Montag (20. Juli) werden die Flächen nach und nach geöffnet und können täglich als Spiel- und Treffpunkt genutzt werden. Damit will die Stadt mehr Platz zum Spielen, Toben und Bewegen direkt in den Veedeln schaffen.

Geöffnet sind die Schulhöfe täglich von 10 bis 19 Uhr. Nutzen dürfen das Angebot Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Damit das Miteinander klappt, gelten einige Regeln: Alkohol und Drogen sind tabu, genauso wie E-Bikes, E-Scooter oder Motorräder auf dem Gelände.

Außerdem sollen alle Rücksicht aufeinander nehmen. Wichtig ist auch: Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Erziehungsberechtigten.

Welche Schulhöfe geöffnet werden, könnt Ihr auf der Internetseite der Stadt Köln nachschauen.