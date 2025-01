Dümmer als die Polizei erlaubt? Mann verkauft Drogen an Zivilbeamte

Köln - Dieses Geschäft hatte sich ein mutmaßlicher Drogenhändler (21) wohl anders vorgestellt: Nachdem der junge Mann in der Kölner Innenstadt Betäubungsmittel an zwei Zivilpolizisten verkaufen wollte, klickten die Handschellen.

Ein mutmßalicher Drogendealer (21) wurde am Montag geschnappt, als er zwei Zivilfahndern in Köln Betäubungsmittel verkaufen wollte. (Symbolbild) © Bildmontage: Silas Stein/dpa, hdesert

Wie die Polizei am Dienstagabend berichtet, soll der Verdächtige den Beamten am Montag gegen 19 Uhr in der Nähe des Ebertplatzes Kokain und weitere Drogen zum Kauf angeboten haben.

Anschließend seien die Zivilbeamten dem Mann bis zu einem Wettbüro gefolgt, wo er zwei weitere Männer (22, 23) für die Übergabe der Betäubungsmittel kontaktierte. Daraufhin kontaktierten die Polizisten ihre Kollegen.

Bei der folgenden Durchsuchung des Trios wurde die Polizei dann schnell fündig: Bei dem 21-Jährigen konnte verkaufsfertiges Kokain sichergestellt werden. Zudem fanden sie bei dem 23-Jährigen mehrere hundert Euro Bargeld sowie zwei Tütchen mit Cannabis.

In einem Mülleimer unmittelbar neben den angetroffenen Verdächtigen wurden sie anschließend ebenfalls fündig und stellten weitere Verkaufseinheiten Kokain sicher.