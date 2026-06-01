Neue Regeln für Uber-Fahrten in Köln: Das ändert sich jetzt

Köln - In Köln gelten jetzt Mindestpreise bei Mietwagenfahrten. Fahrten mit Anbietern wie Uber oder Bolt dürfen nur noch maximal 20 Prozent günstiger sein als mit einem Taxi.

Fahrten mit Uber oder Bolt sind in Köln ab sofort teurer. Die Stadt möchte faire Wettbewerbsbedingungen für Taxi Unternehmen schaffen. © Sebastian Gollnow/dpa

Dadurch sollen nach Angaben der Stadt gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt ist nun in Kraft getreten.

"Dass es jetzt mit den Mindestpreisen losgeht, ist eine Erleichterung für die ganze Branche", sagte Alexander Mönch, Deutschland-Chef der Taxi-Vermittlungsplattform Freenow.

Köln beweise hier "echten Pioniergeist". Als Nächstes müssten einheitliche Rahmenbedingungen auf Bundesebene geschaffen werden, forderte er.

"Wir brauchen Preisflexibilität auf dem Markt", sagte dagegen Max Zombek vom Bundesverband "wirfahren", der die Interessen von Mietwagenunternehmen vertritt.

Menschen, die sich bisher aus Preisgründen kein Taxi leisten konnten, würden durch die neue Regelung von bezahlbarer Mobilität ausgeschlossen.