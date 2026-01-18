Erster Karnevals-Freizeitpark lockt mit "Action, Genuss und kölschem Hätz"
Köln - Dass Karneval und Freizeitpark überraschend gut zusammen passen, zeigt der Gertrudenhof in Hürth bei Köln. Auf dem Gut wurde vor Kurzem der weltweit erste "Karnevalspark" eröffnet.
Noch bis zum Veilchendienstag (17. Februar) hat der Erlebnishof jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Hinzu kommen Sonderöffnungstage an Rosenmontag (16. Februar) und Karnevalsdienstag.
Vor Ort wartet dann ein liebevoll in Rot-Weiß gestaltetes Angebot "mit Action, Genuss und echtem kölschem Hätz" auf die kleinen und großen Jecken, wie der Gertrudenhof auf seiner Webseite schreibt.
So dürfen sich die Besucherinnen und Besucher etwa auf eine zwölf Meter große Karnevals-Hüpfburg sowie ein 8er-Bungee-Trampolin freuen.
Bunte Karnevalshütten laden darüber hinaus zum Schlendern, Stöbern und Entdecken ein. In der überdachten XXL-Tobescheune mit ganz viel Stroh kommen die Kleinen zudem selbst bei schlechtem Wetter auf ihre Kosten. Hinzu kommen verschiedene Fotospots wie die Karnevalspyramide.
Wer sich eine Auszeit vom jecken Treiben nehmen möchte, kann außerdem wie gewohnt den Streichelzoo sowie den Gnadenhof besuchen.
Sonderaktionen runden Angebot von "Karnevalspark" auf Hürther Getrudenhof ab
Abgerundet wird das Angebot vor Ort von verschiedenen Sonderaktionen: Donnerstags findet von 16 bis 19 Uhr eine Kinderdisco mit DJ Merlin statt, während freitags der "Bring your Bestie Day" stattfindet, an dem Mädchen ab 16 Jahren einen kostenfreien "Bützje Secco" oder einen alkoholfreien Softdrink erhalten.
Tickets für den "Karvenalspark" können unter www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de gekauft werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa