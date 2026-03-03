Nach Vergabestreit: Stadt Köln erteilt Zuschlag für Ausrichtung des Weihnachtsmarkts am Roncalliplatz

Köln - Die Entscheidung ist gefallen: Die Stadt Köln hat einen Veranstalter für den insbesondere bei Touristen beliebten Weihnachtsmarkt am Roncalliplatz gefunden.

Der Weihnachtsmarkt im Schatten des Kölner Doms lockt jährlich hunderttausende Besucher an. Nun steht der Ausrichter für die nächsten Jahre fest. (Archivbild) © Sascha Thelen/dpa

Von 2026 bis 2030 wird der Markt im Schatten des Kölner Doms von der "KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH" ausgerichtet werden. Das hat die Stadt am Dienstag bekannt gegeben.

Demnach werde der Weihnachtsmarkt künftig "nach den detaillierten Festlegungen aus dem Vergabeverfahren und dem vom Bieter eingereichten Gestaltungskonzept [...] stattfinden".

Wie dieses Konzept aussehen wird, verrät die Stadt zwar nicht, betonte aber schon in einer vorherigen Mitteilung: Man habe "das Konzept […] sorgfältig geprüft".

Zuvor war die Konzessionsentscheidung vertagt worden, nachdem ein anderer Bieter Bedenken bezüglich einer Ausrichtung des Marktes durch die Kölner Weihnachtsgesellschaft geäußert hatte.