Nach Vergabestreit: Stadt Köln erteilt Zuschlag für Ausrichtung des Weihnachtsmarkts am Roncalliplatz
Köln - Die Entscheidung ist gefallen: Die Stadt Köln hat einen Veranstalter für den insbesondere bei Touristen beliebten Weihnachtsmarkt am Roncalliplatz gefunden.
Von 2026 bis 2030 wird der Markt im Schatten des Kölner Doms von der "KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH" ausgerichtet werden. Das hat die Stadt am Dienstag bekannt gegeben.
Demnach werde der Weihnachtsmarkt künftig "nach den detaillierten Festlegungen aus dem Vergabeverfahren und dem vom Bieter eingereichten Gestaltungskonzept [...] stattfinden".
Wie dieses Konzept aussehen wird, verrät die Stadt zwar nicht, betonte aber schon in einer vorherigen Mitteilung: Man habe "das Konzept […] sorgfältig geprüft".
Zuvor war die Konzessionsentscheidung vertagt worden, nachdem ein anderer Bieter Bedenken bezüglich einer Ausrichtung des Marktes durch die Kölner Weihnachtsgesellschaft geäußert hatte.
Stadt Köln hat Vergabeverfahren abgeschlossen
Nach einer erneuten Überprüfung gab die Stadt Ende Februar aber bekannt: "Nach derzeitigem Stand der vergaberechtlichen Prüfung liegen keine Gründe vor, die einen Ausschluss dieses Bieters [der Weihnachtsgesellschaft, Anm. d. Red.] rechtfertigen würden."
Mit der nun erfolgten Vergabe ist das entsprechende Verfahren abgeschlossen.
